Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 10 января
В пятницу утром, 10 января, загруженность дорог Московской области оценивается в три балла. По информации Минтранса Подмосковья, на магистралях и шоссе находятся 865 тысяч машин, что на 1% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца.
Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителям рекомендуют быть предельно внимательными из-за возможной гололедицы, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.