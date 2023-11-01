01 ноября 2023, 09:59

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 1 ноября

Unsplash
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Свыше 980 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 1 ноября. Загруженность сети оценили в три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, основные затруднения движения отметили на Варшавском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия» в сторону Москвы.

Водителей призывают соблюдать ПДД и быть особо внимательными вблизи пешеходных переходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
01 ноября 2023, 10:14
Кадеты из школы № 3 в Лобне начнут обучаться тхэквондо и боксу
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Воспитанники кадетских классов из школы № 3 в Лобне будут обучаться тхэквондо и боксу в центре боевых искусств «Молодая гвардия». Спортивную подготовку пройдут ученики 5-х и 8-х классов.

Тренировать лобненских кадетов будет чемпион мира и Азии по тхэквондо Пак Пон Док, тренер по тхэквондо и фитнесу Анна Зорина и действующий профессиональный боксер Максим Азимов.

Занятия единоборствами для ребят будут бесплатными. Тренировки организовали при поддержке главы городского округа Лобня Игоря Демешко и кураторстве муниципального депутата Вадима Попова.

Напомним, в Лобне работает около 20 секций для детей и взрослых. Также ведутся работы по реконструкции стадионов и спортивных площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня
01 ноября 2023, 10:02
График работы ЗАГС в ноябрьские праздники опубликовали в Подмосковье
ГУ ЗАГС МО
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Главное управление ЗАГС Московской области сообщило о режиме работы отделов в ноябрьские праздники. День народного единства и примирения объявлен нерабочим.

Приема в ЗАГС не будет 4 ноября, в субботу. С понедельника, 6 ноября, начнется прием населения по государственной регистрации актов гражданского состояния о рождении и смерти. В помещениях МФЦ будут вести прием населения по государственной регистрации по всем видам актовых записей.

Подробная информация об адресах оказания услуг расположена на официальном сайте в разделе ГРАФИК.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня
01 ноября 2023, 09:49
Еще 92 гектара земли передали под сельское хозяйство в Егорьевске
МИО МО
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Фермерское хозяйство из Егорьевска получило два земельных участка общей площадью более 92 гектаров на пять лет. Наделы предоставлены для развития сельского хозяйства без проведения торгов.

«Участки расположены в деревне Соколово. Глава КФХ будет использовать их под выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подать заявку на получение земли под сельское хозяйство можно онлайн , на региональном портале госуслуг. Срок получения услуги составляет 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Егорьевск
01 ноября 2023, 09:45
Почти 3 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю
Минтранс Подмосковья
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За неделю на дорогах Подмосковья отремонтировали более 2,9 тысячи ям. Больше всего работ провели в Истре, Егорьевске и Ленинском округе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на региональных дорогах ликвидировали более 1,3 тысячи ям. Из них 495 - в Истре, 432 - в Егорьевске, 125 - в Кашире, 104 - в Волоколамске и 102 - в Дмитрове.

Еще более 1,6 тысячи дефектов устранили на муниципальной сети. Из них 150 в Ленинском округе, 143 - в Ступине, 121 - в Балашихе и 118 - в Электростали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Ремонтные работы

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