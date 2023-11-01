Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 1 ноября

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, основные затруднения движения отметили на Варшавском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия» в сторону Москвы.

Водителей призывают соблюдать ПДД и быть особо внимательными вблизи пешеходных переходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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