28 июня 2024, 10:46

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 2 балла утром 28 июня

Unsplash
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Загруженность дорог Московской области оценили в два балла утром 28 июня. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

В ведомстве уточнили, что на дорогах зафиксировали более 850 тысяч автомобилей. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга». Движение также затруднено на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Можайском, Пятницком и Носовихинском шоссе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году. Он напомнил, что в регионе регулярно закупают новый подвижной состав, открывают дополнительные маршруты. Появились выделенные полосы для автобусов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
28 июня 2024, 12:09
Важный рубеж. Андрей Воробьев поздравил выпускников Подмосковья с новым этапом в жизни
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Школьный выпускной — важный рубеж в жизни каждого и новый этап, который волнительно начинать, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поздравил ребят и поблагодарил педагогов.

В этом году 11-е классы в Подмосковье окончили 34 тысячи школьников, а девятые - 95 тысяч.

Школьный выпускной - важный рубеж в жизни каждого и новый этап, который волнительно начинать, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поздравил ребят и поблагодарил педагогов.

Губернатор поблагодарил преподавателей, которые помогали ребятам расти, искать свой путь и реализовывать мечты.

«Тем, кто поступает в вуз или колледж, желаю удачи! Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами и победами. С праздником!» - сказал Андрей Воробьев.

Вместе с тем он поздравил выпускников, набравших по 300 баллов на ЕГЭ.

Это будущие айтишники, генные инженеры и другие деятели наук.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев
28 июня 2024, 12:00
Более 33 тысяч школьников Подмосковья отпразднуют выпускные 28 и 29 июня
Пресс-служба Минобразования МО
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Выпускные балы пройдут в Подмосковье 28 и 29 июня. С учебой в школе навсегда попрощаются более 33 тысяч одиннадцатиклассников, четыре тысячи из которых получат золотые медали.

«В этом году школу оканчивают свыше 33 тысяч одиннадцатиклассников. Более четырех тысяч человек стали золотыми медалистами, а еще 2,7 тысячи ребят получат серебряную медаль, которую снова вручают с этого года. Для выпускников наступает новый этап жизни, желаю им успехов», - рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

Выпускные начнутся с вручения аттестатов, а продолжатся в ресторанах, на теплоходах, в парках, на концертах и других развлекательных площадках.

Впереди у некоторых выпускников дни пересдачи ЕГЭ - 4 и 5 июля. Можно будет улучшить результат одного из экзаменов. Подать заявление в своей школе необходимо до 1 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев
28 июня 2024, 11:45
Школьников Подмосковья пригласили на обучение в летнюю онлайн-академию
Unsplash
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Учащиеся Московской области могут принять участие во всероссийском проекте «Летняя онлайн-академия „Фоксфорда“». К участию также приглашают дошкольников, сообщили в Мингосуправления региона.

Для ребят разных возрастных категорий подготовили разные образовательные программы. Так, учащихся 5–8 классов ждут занятия по химии, физике и иностранным языкам. Старшеклассники же смогут узнать о профессиональных направлениях, правилах, механизмах и программах поступления в вузы.

Для дошкольников подготовили упражнения по развитию памяти, уроки игры в шахматы и многое другое.

Онлайн-занятия проходят в формате вебинаров. Записи уроков будут доступны в личных кабинетах учащихся. Присоединиться к «Летней онлайн-академии „Фоксфорда“» можно до 31 июля на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники
28 июня 2024, 11:39
Сирота Никита Зайцев из Воскресенска получил ключи от новой квартиры
Администрация г.о. Воскресенск
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В городском округе Воскресенск продолжается реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Глава округа Алексей Малкин вручил ключи от новой квартиры Никите Зайцеву.

Квартира, расположенная в селе Барановское, была капитально отремонтирована в рамках муниципального контракта. В ходе ремонта были полностью обновлены коммуникации, выполнена современная внутренняя отделка, а также установлены новая сантехника и газовая плита.

«Мы стараемся создать все условия для того, чтобы наши дети, оставшиеся без попечения родителей, чувствовали поддержку государства и общества. Каждый ребенок должен расти в условиях, достойных нормальной жизни», - отметил Алексей Малкин.

Напомним, что программа поддержки молодых людей из числа детей-сирот осуществляется при активном содействии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, администрации городского округа Воскресенск и управления опеки и попечительства Министерства социального развития Московской области.

Такие меры поддержки направлены на обеспечение молодых людей качественным жильем и помощь в адаптации к самостоятельной жизни.

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Воскресенск Сироты Квартиры

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