Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 2 балла утром 28 июня

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Школьный выпускной — важный рубеж в жизни каждого и новый этап, который волнительно начинать, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поздравил ребят и поблагодарил педагогов.

В этом году 11-е классы в Подмосковье окончили 34 тысячи школьников, а девятые - 95 тысяч.

Школьный выпускной - важный рубеж в жизни каждого и новый этап, который волнительно начинать, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поздравил ребят и поблагодарил педагогов.

Губернатор поблагодарил преподавателей, которые помогали ребятам расти, искать свой путь и реализовывать мечты.

«Тем, кто поступает в вуз или колледж, желаю удачи! Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами и победами. С праздником!» - сказал Андрей Воробьев.

Вместе с тем он поздравил выпускников, набравших по 300 баллов на ЕГЭ.

Это будущие айтишники, генные инженеры и другие деятели наук.

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