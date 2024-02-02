02 февраля 2024, 17:58

Пробки на дорогах Подмосковья достигли 5 баллов к вечеру 2 февраля

Минтранс МО
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Загруженность дорог Московской области составила пять баллов к вечеру пятницы. В Минтрансе Подмосковья рассказали об основных заторах.

Пробки есть на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Дмитровском, Новорязанском, Каширском, Рублево-Успенском, Волковском, Ярославском, Пятницком, Калужском, Щелковском шоссе. Потерять время придется также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Долгожданная Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) протянется через пять городских округов Подмосковья. Завершить строительство планируют к концу 2024 года, сказал губернатор Андрей Воробьев.

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Пробки Дороги
02 февраля 2024, 17:54
Незаконную охоту на лося выявили в Волоколамске
Фото Минэкологии
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Специалисты охотнадзора выявили признаки браконьерства вблизи деревни Большое Стромилово в Волоколамске. Там обнаружили останки лося, убитого вне сезона охоты.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, материалы по этому делу передали в полицию для возбуждения уголовного дела. Он добавил, что сезон охоты на лося завершился 10 января.

«Инспекторами охотнадзора в лесном массиве были обнаружены останки лося. Некоторые добросовестные охотники могут оставлять на месте охоты части туш отстрелянных ими животных, однако период охоты на лосей давно закончился, что говорит о явном нарушении с несоблюдением установленных нашим ведомством сроков», - сказал он.

На этой неделе инспекторы выявили еще один случай незаконной охоты на лосей. Он произошел в Щелкове.

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Животные
02 февраля 2024, 17:51
Импортозамещение лечебного питания наладят в Красногорске к 2026 году
Медиабанк МО
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Завод специализированного лечебного питания построят в Красногорске к 2026 году. Для реализации проекта импортозамещения инвестору предоставили участок по программе «Земля за 1 рубль»

«Важный импортозамещающий проект в области медицины реализуют на территории индустриального парка „Нахабино Парк“. Инвестиции компании „Технологии Биосинтеза“ составят 1,3 миллиарда рублей. На предприятии планируется создать 120 рабочих мест», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Ожидается, что завод начнет работать в 2026 году. Здесь будут выпускать медицинское питание для пациентов, находящихся в реанимации.

«Для реализации стратегически важного и жизненно необходимого инвестпроекта предоставлено 2,8 гектара земли. В планах у компании обеспечить лечебным питанием не только учреждения России, но и Казахстана, Армении, Киргизии, Белоруссии», - добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подмосковье планирует реализовать около 280 проектов импортозамещения. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что каждый инвестор получает целый комплекс мер поддержки, чтобы успешно открыть производство.

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Инвестиции Заводы Технологии
02 февраля 2024, 17:39
Более 20 новых медучреждений откроют в Подмосковье в 2024 году
Unsplash
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Программу по строительству объектов здравоохранения продолжают проводить в Подмосковье. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, очень важно, чтобы жители региона получали качественные медицинские услуги.

В 2024 году в Московской области откроют еще 21 новое медучреждение. Это пять больниц и поликлиник, 13 ФАПов, две подстанции скорой помощи и центр семейной медицины. На их строительство выделят более 30 миллиардов рублей.

Так, в микрорайоне Саввино в Балашихе откроют долгожданную поликлинику.

«Здесь уже возведена коробка, сделана отделка, разведены внутренние инженерные коммуникации, установлены оконные блоки, подведены наружные сети, ведётся внутренняя черновая отделка», - подчеркнул заместитель главы администрации городского округа Балашиха по строительству Кирилл Тимашков.

По словам главного врача Балашихинской областной больницы Михаила Антипова, основная задача - привлечение медицинских кадров в поликлинику.

«Здесь будет рентгенологическое оборудование, лаборатория, поэтому требуются узкие специалисты и сейчас активно проводим подбор персонала», - заключил Антипов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Медицина
02 февраля 2024, 16:56
Свыше 300 незаконных перевозок строительного мусора выявили в Подмосковье в январе
ГУСТ МО
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Дорожные камеры выявили 365 перевозчиков строительного мусора, работающих без специального разрешения. Их оштрафовали в общей сумме на 24,5 миллиона рублей.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, камеры могут зафиксировать нарушителей на дорогах в любое время суток, потому обойти цифровую проверку невозможно.

«В январе в объективы камер попались 365 перевозчиков без специального талона на транспортировку строительного мусора. Всем отправились штрафы и административные постановления, сформированные в упрощенном формате. Пополнить бюджет им придется на 24 миллиона 557 тысяч рублей», - сказала она.

В январе по одному нарушителю выявили в Ступине и Жуковском, двух - в Раменском, четырех - в Богородском. Еще 14 постановлений выписали в Серпухове - там перевозчики выплатят более одного миллиона рублей штрафов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Экология Мусор

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