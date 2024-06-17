Призывники из Богородского округа будут нести службу на Северном флоте

Проводить в ряды Вооруженных Сил пришли родные и друзья призывников. Впереди у парней 365 дней на корабле. Их ждет военно-морская подготовка, знакомство с бытом и освоение морского дела.

«Высокая честь представлять Богородский округ на Северном флоте выпадает не каждому. Уверен, юноши, которых мы по доброй традиции провожаем служить, никогда не подведут и сохранят добрые традиции связи поколений. За 28 лет совместных шефских отношений более 500 наших земляков прошли военную службу на этом корабле», - сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Торжественные проводы прошли на площади Победы Ногинска. Призывникам вручили шефские путевки, командирские часы, молитвослов и икону.

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