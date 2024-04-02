Признанные объектами культурного наследия дома капитально отремонтируют в Подмосковье в 2024 году

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Как рассказали в Министерстве ЖКХ Московской области, капитальный ремонт таких зданий требует особого подхода и уважения к их историческому значению.

Строители уже отремонтировали металлическую кровлю, чердачные помещения и полностью заменили стропильную систему в Королеве на улице Циолковского в домах 19, 20 и 21.

За соблюдением строительных норм следят эксперты технического надзора капитального ремонта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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