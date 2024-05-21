21 мая 2024, 09:59

Призеров Всероссийской олимпиады школьников наградили в Воскресенске

Медиасток.рф
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В Воскресенске наградили победителя и семь призеров Всероссийской олимпиады школьников. Это лучший результат за все годы участия округа в заключительном этапе по общеобразовательным предметам.

В этом году на федеральном этапе олимпиады юные воскресенцы завоевали семь дипломов призеров, а один учащийся стал победителем.

«С 2021 года у нас был один призер, в 2022 - четыре призера, в 2023 - три. Наступил знаменательный 2024 год: нас один победитель и семь призеров», - рассказала начальник Управления образования городского округа Воскресенск Ирма Письменная.

С победой ребят поздравил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

«Это прекрасно, что у нас дети стремятся к знаниям и занимают такие высокие призовые места. Это честь и хвала родителям. Огромные слова благодарности и низкий поклон педагогам, которые продолжают то, что родители начинают у себя дома», - отметил Малкин.

Ученица лицея № 23 Виктория Сокол стала призером по избирательному праву и по физике. Девятиклассник из лицея имени Стрельцова Глеб Сытенков призер сразу по двум дисциплинам: истории и мировой художественной культуре. Другой ученик лицея имени Стрельцова Михаил Кондратьев из Воскресенска во второй раз становится призером Всероссийской олимпиады школьников по технологии.

«С каждым годом задания усложняются. Это позволяет всем поддерживать конкурентно способность, поэтому мы не останавливаемся, а прокачиваем свой уровень», - поделился он.

Все призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников получают не только дипломы, но и денежные выплаты в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

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Школьники Воскресенск
21 мая 2024, 10:28
Готовность поликлиники в ЖК «Пригород Лесное» достигла 70%
Самолет
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Строительство поликлиники на тысячу посещений в смену продолжается в ЖК «Пригород Лесное». На данный момент готовность медучреждения достигла 70%, сообщили в Минжилполитики Московской области.

Поликлинику достроят в четвертом квартале 2024 года. Сейчас строители выполняют монтаж внутренних инженерных систем, а также проводят внутренние отделочные работы детского и взрослого отделений.

Согласно проекту, в четырехэтажном здании оборудуют изолированные входы во взрослое и детское отделения. В каждом из блоков предусмотрены гардеробная, регистратура, процедурная забора крови и приема биоматериалов, кабинеты неотложной помощи и врача-инфекциониста с доступом через приемно-смотровой бокс.

Пациентов будут принимать хирурги, онкологи, эндокринологи, травматологи, оториноларингологи и другие узкопрофильные специалисты. Здание адаптируют для маломобильных групп населения, а прилегающую территорию благоустроят.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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Здравоохранение Поликлиники
21 мая 2024, 10:24
Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 21 мая
Медиасток.рф
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Загруженность дорог в Подмосковье оценили в пять баллов утром 21 мая. Движение затруднено на нескольких трассах и шоссе.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, пробки образовались в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-7 «Волга».

Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров и держать дистанцию.

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Пробки Дороги
21 мая 2024, 10:20
Лесной пожар потушили у деревни Манюхино в Мытищах
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Днем 20 мая в километре от мытищинской деревни Манюхино местные жители обнаружили возгорание и сообщили о нем в Систему-112. Очаг с воздуха зафиксировали и летчики авиалесоохраны, выполняющие плановый облет лесного фонда.

На место выехали 26 машин и 44 человека из личного состава лесопожарных формирований. Им потребовалось более шести часов, чтобы ликвидировать пожар, причиной которого стал человеческий фактор.

Сотрудники Комитета лесного хозяйства Подмосковья проводят опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре направят в надзорные органы, для того чтобы установить виновных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Это поможет предотвратить возгорания, которые в большинстве случаев происходят по вине человека.

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Мытищи Лесные пожары
21 мая 2024, 09:59
Свыше 170 сбоев на объектах ЖКХ устранили в Подмосковье за неделю
Министерство ЖКХ МО
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За неделю аварийная служба потавила на контроль 176 технологических сбоев на объектах ЖКХ в Подмосковье. Оперативные группы совершили 132 выезда.

Как сообщили в МинЖКХ Подмосковья, количество технологических сбоев за последние 10 дней стабилизировалось на уровне прошлой недели. Из 176 случаев 16 касались теплоснабжения, 31 - горячего и 14 - холодного водоснабжения и 115 - электричества.

Специалисты МОС АВС также провели 34 мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррору. Всего с начала года они выполнили свыше двух тысяч выездов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Электричество

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