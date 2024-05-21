Призеров Всероссийской олимпиады школьников наградили в Воскресенске

В этом году на федеральном этапе олимпиады юные воскресенцы завоевали семь дипломов призеров, а один учащийся стал победителем.

«С 2021 года у нас был один призер, в 2022 - четыре призера, в 2023 - три. Наступил знаменательный 2024 год: нас один победитель и семь призеров», - рассказала начальник Управления образования городского округа Воскресенск Ирма Письменная.

С победой ребят поздравил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

«Это прекрасно, что у нас дети стремятся к знаниям и занимают такие высокие призовые места. Это честь и хвала родителям. Огромные слова благодарности и низкий поклон педагогам, которые продолжают то, что родители начинают у себя дома», - отметил Малкин.

Ученица лицея № 23 Виктория Сокол стала призером по избирательному праву и по физике. Девятиклассник из лицея имени Стрельцова Глеб Сытенков призер сразу по двум дисциплинам: истории и мировой художественной культуре. Другой ученик лицея имени Стрельцова Михаил Кондратьев из Воскресенска во второй раз становится призером Всероссийской олимпиады школьников по технологии.

«С каждым годом задания усложняются. Это позволяет всем поддерживать конкурентно способность, поэтому мы не останавливаемся, а прокачиваем свой уровень», - поделился он.

Все призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников получают не только дипломы, но и денежные выплаты в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

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