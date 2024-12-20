Призеров педагогического конкурса наградили в Подмосковье

На мероприятии педагоги дополнительного образования и представители крупных муниципальных центров обменялись опытом, рассказав о специфике своих программ и запросах родителей и детей в своих округах. Жюри оценило 40 поданных заявок и выбрало три лучшие образовательные практики.

Первое место заняла Юлия Корягина из Центра «Созвездие» в Шатуре, которая реализует программу «Пальчиковые игры» для детей с особыми потребностями. Второе место досталось Светлане Козыревой из Центра развития творчества детей и юношества в Луховицах, автору художественной программы «Театр, в который играют дети» для учащихся начальных классов. Третье место заняла Анастасия Михеева из лицея имени Д. И. Менделеева в Клину, представившая программу «Робототехника», предназначенную для сферы технического творчества.

Директор областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Юрий Макеев отметил на встрече с победителями, что подмосковные семьи нуждаются в современных педагогических решениях. Он подчеркнул важность поддержки муниципальных опорных центров для эффективного охвата детей дополнительным образованием и усовершенствования образовательных программ.

Авторы победивших программ получили дипломы и ценные подарки, среди которых ноутбук, планшет и музыкальная колонка.