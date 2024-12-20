20 декабря 2024, 13:06

Призеров педагогического конкурса наградили в Подмосковье

Министерство образования МО
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Финал областного конкурса образовательных практик состоялся в Подмосковье. Соревнования посвящены обновлению содержания и технологий дополнительного образования.

На мероприятии педагоги дополнительного образования и представители крупных муниципальных центров обменялись опытом, рассказав о специфике своих программ и запросах родителей и детей в своих округах. Жюри оценило 40 поданных заявок и выбрало три лучшие образовательные практики.

Первое место заняла Юлия Корягина из Центра «Созвездие» в Шатуре, которая реализует программу «Пальчиковые игры» для детей с особыми потребностями. Второе место досталось Светлане Козыревой из Центра развития творчества детей и юношества в Луховицах, автору художественной программы «Театр, в который играют дети» для учащихся начальных классов. Третье место заняла Анастасия Михеева из лицея имени Д. И. Менделеева в Клину, представившая программу «Робототехника», предназначенную для сферы технического творчества.

Директор областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Юрий Макеев отметил на встрече с победителями, что подмосковные семьи нуждаются в современных педагогических решениях. Он подчеркнул важность поддержки муниципальных опорных центров для эффективного охвата детей дополнительным образованием и усовершенствования образовательных программ.

Авторы победивших программ получили дипломы и ценные подарки, среди которых ноутбук, планшет и музыкальная колонка.

Дети Семья конкурсы Образование
20 декабря 2024, 13:30
Подмосковный конькобежец выиграл серебро на чемпионате России
Конькобежный центр "Коломна"
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Подмосковный конькобежец Даниил Алдошкин выиграл серебро на чемпионате России. Соревнования проходят в Коломне с 18 по 22 декабря.

Спортсмен выиграл серебро на дистанции пять километров среди мужчин. Его обогнал соперник из Красноярского края. На третью ступень пьедестала встал конькобежец из Москвы.

«Атмосфера очень приятная, настрой на чемпионат боевой. Прошел только первый день. К сожалению, или к счастью получилось занять только второе место. Боролся как мог, продолжаем работать дальше. Впереди еще четыре дистанции. Поэтому, надеюсь порадовать», – поделился Даниил Алдошкин.

Всего в ходе соревнований разыграют 16 комплектов медалей. В турнире участвуют 100 человек, а Подмосковье представляют 17 спортсменов.

Спортсмены
20 декабря 2024, 13:27
Областной праздник «Зимние рекорды» пройдет в парке в Яхроме 21 декабря
Медиасток.рф
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Жителей Дмитровского городского округа пригласили провести выходные в парке имени Ивана Лямина в Яхроме. Там состоятся развлекательные и спортивные мероприятия.

В субботу, 21 декабря, в рамках общеобластного праздника «Зимние рекорды» опытные тренеры проведут мастер-класс по лыжным гонкам. Состоятся массовые забеги и занятия скандинавской ходьбой для всех желающих. Гостей парка также ждет встреча с мастером спорта по самбо и дзюдо. Будет работать выставка достижений олимпийских чемпионов.

В этот же день в парке пройдет развлекательная программа «С наступающим!». Для любителей творчества организуют мастер-классы «Веселый снеговик» и «Ёлочка нарядная», а для поклонников активного отдыха спортивную эстафету «Веселые гонки».

В воскресенье, 22 декабря, жителей муниципалитета ждут на развлекательную программу «Зимние забавы», спортивную эстафету «Вместе веселее» и творческих мастер-классах «Снежинка» и «Зимние узоры».

«Приходите в парк всей семьей и проведите интересно и с пользой свои выходные. Скучать не придется!» - пообещала заместитель главы округа Ирина Костышина.

Отдых Дмитров Парки
20 декабря 2024, 13:16
Мину времен Великой Отечественной войны обезвредили в Клину
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники спецотряда № 2 «Мособлпожспаса» уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в Клинском городском округе. Мину нашли в поселке Нарынка.

Взрывотехники приехали по сигналу и определили снаряд как 82-миллиметровую минометную мину. Специалисты перевезли опасную находку на полигон и обезвредили, соблюдая технику безопасности.

Работники поисково-спасательного поста 313-й ПСЧ обеспечили взаимодействие с представителями администрации городского округа и службами оперативного реагирования.

На этой неделе подмосковные спасатели потушили пожар в колокольне Троице-Сергиевой лавры. Пламя охватило 10 квадратных метров крыши, сообщила пресс-служба МЧС Подмосковья.

Клин Спасатели ВОВ Великая Отечественная война
20 декабря 2024, 13:01
Жителей 4 округов Подмосковья предупредили о снегопаде 20 декабря
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Температура воздуха в Подмосковье будет держаться на уровне +1 — +2 градусов 20 декабря. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору сообщили, что в четырех округах ожидается снегопад. Непогода придет в Дмитров, Сергиев Посад, Клин и Солнечногорск.

Снежный покров в некоторых округах достигает 27 сантиметров. Сегодня на улицах Московской области работает свыше 1,5 тысячи единиц коммунальной техники. Эффективность работы машин составила 85%.

В ведомстве добавили, что для обеспечения мобильности граждан, коммунальные службы в первую очередь убирают входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары.

Клин Спасатели ВОВ Великая Отечественная война

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