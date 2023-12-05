Призер Олимпийских игр Александр Панжинский открыл лыжный сезон в Балашихе

Серебряный призер Олимпийских игр в Ванкувере, заслуженный мастер спорта России Александр Панжинский перед заездом провел разминку с участниками.

«Прекрасная трасса, куда люди с ближайших домов смогут прийти и покататься вечером, с утра всей семьей в выходной день или дети во время школьных занятий. Я уверен, что это даст большой толчок и мотивацию, чтобы люди регулярно проводили свободное время правильно», - сказал он.

Вместе с профессиональным лыжником трассу прошли ученики школы № 5. Протяженность маршрута составила полтора километра. На финише всем вручили медали и напоили горячим чаем.

На территории Ольгинского лесопарка открыли прокат спортивного инвентаря. Здесь есть теплая раздевалка и камеры хранения. Работу павильона и лыжной трассы проверил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

«Сегодня мы видим, что все работы по организации проката готовы, все выполнено и прокат открылся. Большой, удобный, комфортный. В этом году благодаря дополнительным средствам, которые выделены нашим губернатором, мы строим большой каток в Пестовском парке. Мы планируем открыть его 24 декабря», - сказал Юров.

В этом сезоне в Ольгинском лесопарке будут работать три трассы общей протяженностью около трех километров. Также лыжная дорожка есть и в Пестовском парке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что свыше 3,6 тысячи мероприятий проведут в регионе в преддверии Нового года.

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