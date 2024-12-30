30 декабря 2024, 11:45

Приюту для девочек при Покровском монастыре исполнилось 20 лет

Пресс-служба губернатора Московской области
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В уходящем 2024 году приюту для девочек при Покровском ставропигиальном женском монастыре в Москве исполнилось 20 лет. Накануне праздников его воспитанниц навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С 2004 года монастырь помогает детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сейчас в приюте живут 47 детей. Самой младшей подопечной - три года, самой старшей - 17 лет.

В приюте девочки не только проходят школьную программу, но и получают дополнительное образование, а также занимаются творчеством. Некоторые подопечные играют на музыкальных инструментах и выступают в небольшом оркестре.

«Низкий поклон матушке Феофании, послушницам монастыря за добрые сердца и заботу. Приехал в гости к воспитанницам, поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством, передал подарки», - отметил Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил о планах по открытию еще 14 новых школ в 2025 году. Они появятся в 13 городских округах региона.

Дети Андрей Воробьев
30 декабря 2024, 12:24
Рабочее движение по объездной дороге поселка Тучково открыли в Рузе
Пресс-служба губернатора МО
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Рабочее движение по новой объездной дороге в поселке Тучково открыли в Рузском городском округе. Эта дорога позволит убрать транзитный транспорт из населенного пункта.

Открытие движения приурочили к мероприятию, на котором присутствовали заместитель председателя правительства и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, местные жители и представители администрации округа.

Гержик отметил, что с сегодняшнего дня грузовой транспорт будет направлен в объезд, что позволит жителям Тучково встретить Новый год без заторов на дорогах. Он добавил, что основной поток грузовиков начнет двигаться по новой трассе после 3 января, когда руководство предприятий перенаправит свои грузовики на объезд.

«Соблюдение правил объезда будут контролировать сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья совместно с представителями администрации», - указал Гержик.

Объездная дорога представляет собой комплексное решение, направленное на разгрузку дорожной сети Тучково. Реализация проекта проходит в несколько этапов. Сейчас открыли рабочее движение на двух этапах, что позволит снизить нагрузку на местные дороги и уровень шума от транзитного транспорта.

Двухполосная дорога на восточной стороне Тучково начинается от улицы Партизан, проходит через железнодорожные пути и соединяется с улицей Силикатной. Протяженность нового объекта составляет 3,2 километра.

Грузовики Алексей Гержик Дороги Водители
29 декабря 2024, 20:28
Предприятия с лучшим новогодним оформлением наградили в Подольске
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Итоги конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка подвели в Подольске. Замглавы муниципалитета Александр Кондратюк поздравил участников.

Конкурс провели среди торговых центров и комплексов, точек общественного питания, розничной торговли и бытового обслуживания.

Жюри оценивало участников по пяти критериям: техническое состояние и внешний вид объекта, наличие информации для покупателей на фасаде здания, состояние территории, прилегающей к объекту, наличие атрибутов новогодней тематики, искусственного освещения у входа, применение в оформлении объектов брендбука «Зима в Подмосковье».

Торговый комплекс «Глобус» победил в категории «Торговые центры и торговые комплексы». Второе место у Торгово-развлекательного комплекса «Кварц», почетное третье завоевал Торговый центр «Капитолий».

В дисциплине «Объекты розничной торговли» первым стал магазин цветов «365 поводов». Магазин одежды Cosmocode расположился на втором месте, а третьим стал магазин Fanagoria.

Ресторан Fish Point завоевал первое место в направлении «Объекты общественного питания», второе место - у ресторана «Русский чай» и кафе «Мильфей», а третье - у кафе «От винта».

В дисциплине «Объекты сферы услуг» лидировал банный комплекс «Бани Алексеева», второе место завоевала студия Wax & Nails, почетное третье место разделили студия Laser Love и салон «Время массажа».

Подольск Торговля конкурсы
29 декабря 2024, 17:39
ХК «Куньлунь» из Пекина обыграл московский «Спартак» в Мытищах
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Последний матч года Континентальной хоккейной лиги посетили свыше 4500 зрителей. Пекинский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» обыграл московскую команду «Спартак» со счетом 4:2.

Турнир получился по-настоящему праздничным и интригующим. Состязания между командами двух столиц традиционно собирает много зрителей. В этот раз поболеть за хоккеистов пришли более 4500 человек.

Игра началась и развивалась стремительно. На третьей минуте спортсмены из Москвы открыли счет, на шестой минуте Ярослав Лихачев результат сравнял. Только в середине второго периода гости вновь опередили соперников. В течение последних двадцати минут хоккеисты из команды «Куньлунь Ред Стар» добыли для команды победу. Нападающий Спенсер Фу забил в ворота соперников два гола, еще одну шайбу забросил в ворота москвичей Паркер Фу.

Спортсмены Мытищи Хоккей
29 декабря 2024, 17:20
Врачи из Мытищ приняли участие в конференции по педиатрии
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В Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля в Красногорске состоялась научно-практическая конференция по педиатрии «Подмосковные чтения — 2024». Ее посетили врачи из городского округа Мытищи.

Каждый год мероприятие объединяет лучших специалистов страны. Вместе они обсуждают перспективы развития педиатрии, детской хирургии, диагностики и лечения редких заболеваний.

По словам заместителя главного врача по педиатрической помощи Мытищинской больницы Татьяны Архиповой, во время конференции педиатры и доктора медицинских наук рассказали о новых направлениях в диагностике детский заболеваний, привели интересные примеры из практики.

«Работа специалистов педиатрического звена требует постоянного повышения квалификации, так как современные методики и подходы к лечению детей постоянно совершенствуются», - добавила она.

Всего прошло восемь симпозиумов, где ведущие эксперты здравоохранения обсудили инфекционные угрозы XXI века, вопросы неонатального скрининга, лечения пациентов с муковисцидозом, практической гастроэнтерологии и другие актуальные темы. Затронули и проблему антибиотикорезистентности, которая особенно остро встала после после covid-19.

Здравоохранение Мытищи Врачи Медицина

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