«Привес, прирост будет». Директор лагеря «Литвиново» рассказал о размещении детей из Климовска

Проживание для ребят, которых отправили в лагерь после коммунальной аварии, организовали в трех- и пятиместных номерах со всеми удобствами. Сам лагерь оснащен хорошей инфраструктурой.

«Соответственно, ребята, которые к нам приехали, с ними работают вожатые, и у них очень насыщенная и увлекательная программа», - отметил Еремейцев.

Он добавил, что для детей организовали пятиразовое питание по сбалансированному меню. На утро ребятам дают молочные каши и йогурты, в обед - салаты, супы, горячее и компот. Также в рационе есть пельмени. На полдник дети получают овощи и фрукты.

«С питанием - как положено в оздоровительном учреждении. Привес, прирост будет, как нужно», - заключил директор.

Сами ребята ранее поделились с «360» впечатлениями о лагере. Прибывшие девочки отметили, что в учреждении им нравится все.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина ранее сообщила, что в лагерь бесплатно отправили детей из домов, в которых сохраняются проблемы с отоплением.