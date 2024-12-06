Приватизация имущества принесла Подмосковью 360 млн рублей с начала года

Таким образом, общие поступления от приватизации составят не менее 450 миллионов рублей, что на 20% превышает данные за предыдущий год. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений Московской области.

В план приватизации на 2024 год вошли имущественные комплексы бывших детских лагерей, объекты культурного наследия и подмосковные усадьбы, а также имущество, предназначенное для малого и среднего бизнеса.

В этом году состоялась реализация федеральной собственности в рамках переданных областных полномочий. Например, был продан бывший детский оздоровительный лагерь «Зеленый Шум», расположенный в деревне Лужки городского округа Серпухов, что принесло в бюджет как города, так и региона по 14 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках нового подхода к продаже объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии на торги выставлен главный дом усадьбы «Васино», находящийся в городском округе Чехов, с начальной ценой всего в 1 рубль. Новый собственник также сможет арендовать земельный участок, плата за который составит 1 рубль в год. Аналогичным образом будут реализованы и другие объекты, такие как «Дом управляющего фабрикой» в городском округе Балашиха.