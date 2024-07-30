30 июля 2024, 10:12

Приток реки Учи очистили от мусора в микрорайоне Кавезино в Пушкино

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На территории городского округа Пушкино прошла акция «Вода России». Глава городского округа Максим Красноцветов и депутат Московской областной думы Михаил Жданов вместе с жителями очистили приток реки Учи от мусора и сухих веток.

Неравнодушные жители совместно с депутатом Московской областной думы и главой округа приняли участие во всероссийской акции по очистке объектов «Вода России». Более 500 метров территории ручья, притока реки Учи, протекающего в микрорайоне Кавезино, очистили от травы, сухой поросли, мусора и покрышек.

«Проведена большая работа. Искренне благодарю всех за участие и неравнодушное отношение к вопросам экологии. Собрано порядка 200 кубических метров мусора и сухостоя. В акции приняли участие около 50 человек», - поделился глава городского округа Пушкино Максим Красноцветов.

Акция «Вода России» проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» по инициативе министерства природы. За 10 лет более 9,5 миллионов участников из 89 регионов страны очистили свыше 10 тысяч водоемов и собрали около 11 миллионов мешков мусора.

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Пушкино Экология
30 июля 2024, 11:43
Около 100 нарушений в работе уличных фонарей устранили в Подмосковье в июле
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Около 100 нарушений в работе уличного освещения устранили в Подмосковье в июле.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, качественная работа уличного освещения важна для безопасности жителей в темное время суток. Для обеспечения исправной работы фонарей инспекторы ведомства регулярно проверяют их и выявляют нарушения. В этом также помогают камеры системы «Безопасный регион».

Всего в июле коммунальщики устранили 91 дефект, из них 29 - в Красногорске. Всего с начала года специалисты восстановили освещения более чем на тысяче объектах.

Сообщить о нарушениях в работе уличного освещения жители могут в территориальных отделах. Их месторасположение опубликовано на интерактивной карте.

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Благоустройство
30 июля 2024, 11:39
Звезды эстрады выступили на Дне города в Волоколамске
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Волоколамску исполнилось 889 лет. В эту субботу прошел масштабный праздник в День городского округа. В течение дня для жителей и гостей работали развлекательные площадки. Завершили вечер концертом, на котором выступили звезды российской эстрады.

Утром программа началась в городском парке, а завершилась вечером на главной площади. Для взрослых и детей организовали точки по продаже сладостей, игрушек и сувениров. Местом притяжения стал праздничный концерт.

Сначала выступили артисты клубных формирований домов культуры. Они показали пролог, посвященный Дню города и Году семьи, объявленному президентом России Владимиром Путиным.

Гостей со сцены поздравила временно исполняющий полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова и пожелала процветания городскому округу.

В конце для жителей подготовили подарок - праздничный концерт. Популярные хиты исполнили «Винтаж», «Балаган Лимитед», «Инь-Ян», Kolunov и LYRIQ.

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Праздники Семья Концерты Волоколамск
30 июля 2024, 11:36
Администрация Чехова провела встречу с жителями микрорайона Венюково
Телеканал «360»
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Выездной прием администрации городского округа Чехов прошел в микрорайоне Венюково. Встречу с жителями провел глава муниципалитета Михаил Собакин.

Жители смогли задать вопросы главе округа, депутатам и профильным специалистам администрации, главному врачу Чеховской больницы Андрею Попову и представителям Молодежного парламента. Среди наиболее острых тем: вопросы ЖКХ, благоустройства и ремонта дорог.

В Венюково в день приема было многолюдно, спектр озвученных проблем был очень широкий. Большую часть вопросов решили прямо на месте, а те, что требуют доработки взяли на особый контроль. Жители отметили, что в рамках выездной администрации можно обсудить тему сразу с несколькими специалистами и рассмотреть разные варианты решения.

Такие приемы жителей в формате выездной администрации проводятся каждый четверг.

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Чехов
30 июля 2024, 11:35
Свыше 4 тысяч нарушений лесного законодательства выявили в Подмосковье с января
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С начала года лесная охрана Московской области зафиксировала 4,2 тысячи нарушений законодательства. Проверки проводились в основном на лесных участках, максимально приближенных к населенным пунктам, садовых товариществах. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

По словам председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Евгения Агулова, больше всего нарушений выявили на территории Волоколамского лесничества - 772. На территории Истринского лесничества зафиксировали 505 недочетов, на территории Бородинского лесничества - 272.

Отмечается, что чаще всего нарушители не соблюдали правила пожарной и санитарной безопасности, а также самовольно занимали лесные участки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал усилить пожарную безопасность в лесах.

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Лесные пожары

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