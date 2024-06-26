Пристройку на 400 учеников к школе №1 в Королеве возведут к сентябрю

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Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, работы идут в рамках программы региона по строительству объектов социальной инфраструктуры.

«На территории объекта в основном работает крупногабаритная техника: тракторы, экскаваторы и грузовые машины. Недавно мы положили основание для фундамента и уже начали его возведение», – рассказал представитель подрядной организации Игорь Юдин.

Также строители обновят и здание существующей школы: заменят окна и двери, проведут кровельные и фасадные работы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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