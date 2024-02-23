Пристройку к школе в Поварове построят к 1 сентября

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Сейчас начались работы по устройству навесного вентилируемого фасада, установке окон и покраске стен внутри здания.

По словам руководителя строительного проекта Данилы Попова, работы идут по графику.

«На площадке у нас работает 60 человек и три единицы техники. И трое инженерно-технических специалистов. В график укладываемся. К 1 сентября сдадим объект в эксплуатацию», - пояснил Попов.

В трехэтажном здании разместятся учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, игровые для групп продленного дня, актовый и спортивные залы, библиотека и столовая.

На школьной территории построят спортивную площадку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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