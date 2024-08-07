Пристройку к школе № 9 в Одинцове возведут в 2026 году

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Новая пристройка к школе № 9 рассчитана на 550 учеников. Ее построят по госпрограмме Подмосковья за бюджетные средства.

Здесь появятся учебные кабинеты с мастерскими и лабораториями, актовый зал, библиотека с читальным залом, блок спортивно-оздоровительной группы. Также в пристройке разместят административные и технические помещения. Еще новое здание адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также на прилегающей территории построят площадку для проведения мероприятий, зоны для отдыха и спорта. Основное трехэтажное здание школы № 9 рассчитано на 750 мест. Его общая площадь составляет 4,4 тысячи квадратных метров.

Сделать пристройку к школе планируют к 1 сентября 2026 года.

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