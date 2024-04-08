Пристройку к одинцовской школе № 8 полностью достроят к сентябрю 2024 года

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Ход строительства проверили депутат Государственной думы Алла Полякова и министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.

На объекте уже завершили монтаж окон и витражей, утеплили фасад и закончили штукатурку стен. Отопление в здании есть, но работает по временной схеме. 127 рабочих занимаются инженерными системами и отделкой внутренних помещений. Учиться в этом корпусе будут дети из коррекционной школы «Надежда».

«Это общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ. Здесь нет жесткой сепарации. Если ребенок избавился от недуга, он может переходить в общеобразовательный класс в своей же школе, где его знают. За счет того, что дети находятся в смешанной среде, они более терпимо друг к другу относятся. Такая модель выгоднее, чем отдельные коррекционные школы», - отметил министр образования Московской области Илья Бронштейн.