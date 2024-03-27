Пристройку к Молоковской школе откроют в Ленинском округе 1 сентября
Пристройку к Молоковской школе откроют в Ленинском округе 1 сентября. В ней будут учиться 237 человек.
Как рассказали в администрации округа, ход строительства проверил глава муниципалитета Станислав Каторов. Сейчас рабочие проводят отделку помещений, кладут плитку на лестницах и монтируют систему освещения.
«Сейчас на объекте ведутся работы по внутренней отделке, монтажу инженерных систем и оборудования внутри здания, устройству наружных инженерных сетей и благоустройству прилегающей территории. Строители не отступают от графика - завершение строительных работ запланировано во втором квартале», - сказал он.
Завершить строительство планируют к 30 апреля, а 1 сентября пристройка примет первых учеников.
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