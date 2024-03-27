Пристройку к Молоковской школе откроют в Ленинском округе 1 сентября

Воспитанники спортшколы городского округа Химки завоевали золотую и серебряную медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука. В состязаниях «Весенний кубок ФАУ МО РФ ЦСКА» приняли участие 290 спортсменов.

«Благодаря грамотной работе тренерского состава и упорным тренировкам наши спортсмены заняли призовые места. Ребята продемонстрировали высокий профессиональный уровень. Поздравляю химчан с отличными результатами!» - отметила лидер Движения общественной поддержки Мариана Полякова.

Победителем среди юниоров до 21 года стал химчанин Павел Мищук, а среди девушек до 18 лет в той же категории Элизабета Фридрих завоевала серебро. Спортивное мероприятие посвятили чемпионке мира и СССР Эмме Гапченко.

Недавно губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Это первый объект с искусственным льдом в городском округе.

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