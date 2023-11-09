09 ноября 2023, 23:58

Пристройка на 400 мест появилась в Глебовской школе в Истринском городском округе

Ксения Борцова
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Новую пристройку к Глебовской школе возвели в Истринском городском округе в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Она рассчитана 400 мест. Теперь дети смогут обучаться в одну смену.

Также на прилегающей территории провели комплексное благоустройство. Здесь обустроили детскую площадку и проложили пешеходные дорожки. Все эти улучшения были сделаны для комфорта, безопасности и удобства детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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Общая площадь нового здания превысила семь тысяч квадратных метров. Там разместили 23 учебных класса, а также кабинеты музыки, изобразительного искусства и технологии. В школе также появились лингафонные кабинеты с проекционной и звуковой техникой, что позволяет использовать уникальные обучающие программы. В блоке начальных классов были созданы спальные и игровые помещения, а также комнаты для групп продленного дня.

Особое внимание было уделено развитию спортивной активности детей. На территории школы построили стадион, а также открыли несколько игровых площадок для различных видов спорта. Кроме того, прямо напротив школы благоустроили большое футбольное поле и хоккейную коробку.

Школы Истра
09 ноября 2023, 23:41
Новую двухэтажную подстанцию скорой помощи построили в Видном
Ксения Борцова
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Медицинские работники города Видное получили в распоряжение новую двухэтажную подстанцию скорой помощи в этом году. Она рассчитана на 10 бригад.

Подстанцию возвели на месте, где раньше располагалось инфекционное отделение местной больницы. На первом этаже разместили административные и технические помещения, а также кладовые. На втором - комнаты отдыха для персонала, кабинет психологической разгрузки и уютную столовую.

Помимо основного здания, на подстанции появились гараж и стоянка для автомобилей, а также пост для мойки машин и зона ремонта. Также строители облагородили территорию, заасфальтировали дорожки и установили спортивную площадку.

Отметим, что подстанция скорой помощи в Видном обслуживает жителей всего Ленинского городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о перезагрузке 30 стоматологий и 50 детских поликлиник в Подмосковье. Таким образом медицинские учреждения региона приводят к единому современному стандарту для повышения качества оказываемых услуг.

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Медицина Видное
09 ноября 2023, 23:13
Психологи из Ступина объяснили, как у детей развивается эмоциональный интеллект
Unsplash
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Психологи из семейного центра «Ступинский» рассказали о самых частых проблемах, с которыми сталкиваются родители при воспитании детей. Одна из них — эмоциональная закрытость.

На территории Московской области на сегодняшний день действуют 26 семейных центров, где работают психологи, педагоги и другие специалисты, которые помогают детям и родителям в трудных ситуациях. Помощь в этих центрах оказывается бесплатно, сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

Психолог Семейного центра «Ступинский» рассказывает, что часто родители сталкиваются с собственной эмоциональной закрытостью, которая оказывает влияние на развитие эмоционального интеллекта у ребенка. Иногда взрослые не готовы понимать и принимать эмоции ребенка, потому что не осознают их в себе.

Они хотят, чтобы ребенок себя вел «хорошо» и спокойно - радовался тихо и веселился сдержанно. На самом деле, истинное значение «хорошего поведения» - это удобное поведение. Такое спокойное поведение подавляет чувства. Ребенок понимает, что плакать, злиться и обижаться - неправильно, и поэтому он подавляет эти чувства. Сначала он перестает их показывать, а затем и осознавать.

Психолог объясняет, что подавление таких неприятных эмоций, как обида, страх, зависть, печаль и гнев, может привести к проблемам в общении и нарушениям в психической сфере, таким как навязчивые состояния, эмоциональные вспышки, психосоматические заболевания и неожиданные страхи.

Однако, разрешая проявление эмоций, существует риск вседозволенности. С одной стороны, ребенку нужно время, чтобы понять и принять свое эмоциональное состояние в разных ситуациях и научиться справляться самостоятельно. С другой стороны, отсутствие контроля над поведением может привести к вседозволенности.

Специалисты добавили, что человек может быть счастливым только тогда, когда он способен понимать и распознавать свои чувства, умеет управлять ими.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Ступино
09 ноября 2023, 22:47
Строительство нового сестринского корпуса Никитского женского монастыря в Кашире завершат в сентябре 2024 года
Главгосстройнадзор МО
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Главгосстройнадзор вместе с подведомственной лабораторией ГБУ МО «Мособлстройцнил» проверили ход строительства сестринского корпуса Никитского женского монастыря в городском округе Кашира. Новая постройка дополнит ансамбль храмового комплекса.

Строительство сестринского корпуса, площадью более трех тысяч квадратных метров, началось в июле 2022 года. В здании будут расположены монашеские кельи для 60 сестер, помещение для чтения Неусыпаемой Псалтири, мастерские и библиотека. Архитекторы также учли исторический стиль монастырских строений при разработке проекта.

Специалисты лаборатории проверили качество строительных конструкций и фундамента. На сегодняшний день готовность здания составляет 55%. В настоящее время проводятся работы по устройству кровли и гидроизоляции фундамента.

Полностью завершить строительство планируют в сентябре 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Кашира
09 ноября 2023, 22:21
Более 2 миллиардов рублей земельного налога начислили в Подмосковье с начала года
Фото УФНС
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Министерство имущественных отношений Московской области приняло участие в организованном совещании-семинаре с территориальными налоговыми органами. Мероприятие организовано УФНС России по Подмосковью. На нем обсудили вопросы совершенствования налогообложения имущества.

Также на совещании обсудили вопросы, связанные с учетом владельцев налогооблагаемого имущества и законодательными инициативами по налогообложению имущества. Были сформулированы задачи перед налоговыми органами региона в этой области.

Начисления за текущий год составили 2,2 миллиарда рублей, что на 562 миллиона больше, чем год назад. Отмечается, что число собственников, правильно использующих свои наделы, выросло.

Объем налоговых начислений на следующий год планируется увеличить до 2,5 миллиарда рублей.

Заместитель министра имущественных отношений региона Геннадий Герасимов отметил, что задача муниципальных земельных инспекторов - помочь жителям правильно использовать землю, чтобы избежать увеличения налога.

«Если правообладатель исправляет нарушение, он продолжает платить налог 0,3% от кадастровой стоимости, если нет - ставка увеличивается в пять раз и составляет уже 1,5%», - добавил Геннадий Герасимов.

Также на совещании были отмечены округа-лидеры, которые показали наибольшие результаты по налоговым начислениям в этом году. Ими стали Красногорск, Одинцово, Химки, Раменский и Ступино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Налоги

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