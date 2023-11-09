Пристройка на 400 мест появилась в Глебовской школе в Истринском городском округе
Новую пристройку к Глебовской школе возвели в Истринском городском округе в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Она рассчитана 400 мест. Теперь дети смогут обучаться в одну смену.
Также на прилегающей территории провели комплексное благоустройство. Здесь обустроили детскую площадку и проложили пешеходные дорожки. Все эти улучшения были сделаны для комфорта, безопасности и удобства детей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Общая площадь нового здания превысила семь тысяч квадратных метров. Там разместили 23 учебных класса, а также кабинеты музыки, изобразительного искусства и технологии. В школе также появились лингафонные кабинеты с проекционной и звуковой техникой, что позволяет использовать уникальные обучающие программы. В блоке начальных классов были созданы спальные и игровые помещения, а также комнаты для групп продленного дня.
Особое внимание было уделено развитию спортивной активности детей. На территории школы построили стадион, а также открыли несколько игровых площадок для различных видов спорта. Кроме того, прямо напротив школы благоустроили большое футбольное поле и хоккейную коробку.