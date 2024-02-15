15 февраля 2024, 12:09

приставы

ФССП по МО
Читайте нас в: Google Новости

Главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев рассказал об итогах 2023 года. Благодаря работе службы жители региона получили более 43 миллиардов рублей от своих должников, что на 19,4% больше, чем в 2022-м.

Итоги года озвучили на заседании коллегии, которое прошло в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

Доля исполнительных производств по алиментам составила 92,47%. Благодаря судебным приставам дети получили от своих родителей-должников 2,884 миллиарда рублей. Это на 447 миллионов больше, чем в предыдущем году.

Право должников на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума реализовано в рамках 16 тысяч 123 заявлений. Прожиточный минимум обеспечили в рамках 32 тысяч 399 исполнительных производств.

По обращениям военнослужащих и их родственников судебные приставы приостановили за год 7,974 тысячи исполнительных производств на сумму 1,662 миллиарда рублей.

В результате деятельности ГУФССП России по Московской области в бюджет поступило свыше 13 миллионов рублей штрафов за год. Это в два раза больше, чем в 2022 году.

Судебные приставы обеспечили охраной 71 здание судов общей юрисдикции и арбитражного суда и 252 участка мировых судей.

Лучшими отделами по качеству выполнения поставленных задач стали Люберецкий, Лобненский и Луховицкий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

15 февраля 2024, 12:44
МинЖКХ Подмосковья развеяло популярные мифы о семейной ипотеке
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Программу семейной ипотеки продлили до 1 июля 2024 года для семей, у которых родился ребенок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Министерство жилищной политики Подмосковья уточнило условия участия в программе и разобрало самые популярные мифы, связанные с ней.

Одним из распространенных мифов является утверждение о том, что ипотеку предоставляют только молодым семьям. На самом деле, программа распространяется на семьи и родителей-одиночек, у которых ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, на семьи с двумя и более детьми до 18 лет, а также на семьи, в которых есть ребенок-инвалид до 18 лет.

При этом как родители, так и дети должны иметь гражданство России. Законные представители усыновленных детей также могут воспользоваться этой программой. Для оформления семейной ипотеки допускается привлечение созаемщиков.

Еще одним распространенным мифом является предположение, что сумма кредита по семейной ипотеке неограничена. Максимальная сумма кредита на льготных условиях составляет 12 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и шесть миллионов рублей в других регионах. При наличии необходимости можно получить дополнительную сумму по рыночным условиям в рамках одной из региональных программ.

Кроме того, бытует мнение, что с помощью семейной ипотеки нельзя рефинансировать кредит. Возможность рефинансирования кредита по семейной ипотеке имеется только при покупке жилья у застройщика по договору долевого участия или договору купли-продажи. Эту процедуру невозможно провести при строительстве дома с привлечением подрядчика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил пользу цифровизации госуслуг.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья Ипотека
15 февраля 2024, 12:37
Свыше 180 человек проверили здоровье в больнице в Щелкове в единый день диспансеризации
ГБУЗ МО «Щелковская городская больница»
Читайте нас в: Google Новости
Единый день диспансеризации прошел в Щелкове, Лосино-Петровском и Фрязине 10 февраля. Жители округов смогли бесплатно проверить здоровье в выходной день. Этой возможностью воспользовались 183 человека.

Как рассказал заведующий поликлиникой Щелковской больницы Гарик Агаханян, на второй этап диспансеризации направили 92 человека.

«Самые распространённые факторы риска, которые мы наблюдаем - это повышенное давление, избыточная масса тела, курение, низкая физическая активность, малое потребление овощей и фруктов. Конечно, со всеми проговариваем необходимость смены образа жизни, хотя бы добавлять зарядку», - отметил он.

В ходе единого дня диспансеризации у двух пациентов выявили онкологию, у 12 - сахарный диабет, у 46 - заболевания сердечно-сосудистой системы. Им назначал дополнительные обследования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Щелково Диспансеризация
15 февраля 2024, 12:28
«Почта России» назвала самые читающие города Подмосковья
АО «Почта России»
Читайте нас в: Google Новости
Жители Люберец, Воскресенска и Домодедова выписали наибольшее количество газет и журналов в 2023 году. Данные озвучили в «Почте России».

По данным Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, в феврале 2024 года жители региона выписали уже более 50 тысяч периодических изданий. Чаще всего это ежедневные новостные газеты, пресса о здоровом образе жизни и обустройстве дачных участков.

Оформить подписку можно как для себя, так и для родных из другого города. В подписном каталоге более «Почты России» шесть тысяч изданий - от общественно-политических газет, детских журналов и изданий для бизнеса до юмористических альманахов и научной фантастики.

В прошлом году жители Подмосковья участвовали в почтовой благотворительной акции и подарили более 1,7 тысячи подписок библиотекам детских домов, школ-интернатов и социальных центров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Воскресенск Город Домодедово
15 февраля 2024, 12:18
Масштабная модернизация тепловых сетей в Солнечногорске начнется в 2024 году
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
Читайте нас в: Google Новости
Региональный штаб по модернизации систем теплоснабжения прошел в правительстве Московской области. Приятные там изменения в концессионном соглашении с «Газпром теплоэнерго» позволят приступить к работам на проблемных объектах Солнечногорска раньше — сразу после окончания отопительного периода.

Региональный штаб по модернизации систем теплоснабжения прошел в правительстве Московской области.

Приятные там изменения в концессионном соглашении с «Газпром теплоэнерго» позволят приступить к работам на проблемных объектах Солнечногорска раньше - сразу после окончания отопительного периода.

Участие в совещании приняли глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, городской прокурор Артем Шишов и руководитель региональной Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Олеся Тыщенко.

«Помимо ввода новых объектов, необходимо направить значительные силы на капитальный ремонт действующих котельных. ГЭМЗ, Ржавки, Набережная, ЦМИС, Санаторий Минобороны, Рекинцо, Алабушево и другие - на все объекты концессии был комиссионный выезд специалистов, по результатам составлен перечень первоочередных работ. Средства на все эти мероприятия „Газпром теплоэнерго“ уже запланировал», - Константин Михальков.

Полный объем работ по капитальному ремонту сетей определят после гидравлических испытаний и выявления всех имеющихся дефектов. Тогда обновленная дорожная карта по модернизации теплосетей появится на сайте администрации Солнечногорска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Отопление

Новости по теме