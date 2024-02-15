Итоги года озвучили на заседании коллегии, которое прошло в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

Доля исполнительных производств по алиментам составила 92,47%. Благодаря судебным приставам дети получили от своих родителей-должников 2,884 миллиарда рублей. Это на 447 миллионов больше, чем в предыдущем году.

Право должников на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума реализовано в рамках 16 тысяч 123 заявлений. Прожиточный минимум обеспечили в рамках 32 тысяч 399 исполнительных производств.

По обращениям военнослужащих и их родственников судебные приставы приостановили за год 7,974 тысячи исполнительных производств на сумму 1,662 миллиарда рублей.

В результате деятельности ГУФССП России по Московской области в бюджет поступило свыше 13 миллионов рублей штрафов за год. Это в два раза больше, чем в 2022 году.

Судебные приставы обеспечили охраной 71 здание судов общей юрисдикции и арбитражного суда и 252 участка мировых судей.

Лучшими отделами по качеству выполнения поставленных задач стали Люберецкий, Лобненский и Луховицкий.

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