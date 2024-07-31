31 июля 2024, 23:57

Приставы взыскали с жителя Подмосковья 920 тысяч рублей алиментов

Главное управление региональной безопасности Московской области
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Подмосковные приставы обязали мужа выплатить 920 тысяч рублей алиментов. Выплаты не производились много лет.

Житель Люберец, обязанный выплачивать алиментные платежи на содержание двоих несовершеннолетних детей в размере одной трети от всех видов заработка и доходов, на протяжении четырех лет уклонялся от их уплаты. В связи с этим судебный пристав Люберецкого района инициировал исполнительное производство, произвел расчет задолженности и уведомил должника о его финансовых обязательствах. Однако это не побудило мужчину начать выплаты, и общая сумма долга достигла 922 тысячи рублей.

В ответ на бездействие должника, приставы применили ряд мер принудительного взыскания: ограничили его право выезда за границу, приостановили возможность управления транспортными средствами, а также запретили регистрационные действия на его автомобили и ½ доли в квартире. Кроме того, было принято решение о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 58 тысяч рублей.

Несмотря на эти меры, должник продолжал игнорировать свои обязательства. В результате судебный пристав составил протокол об административном правонарушении, который касался уклонения от уплаты алиментов. Суд назначил мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ.

После привлечения к административной ответственности и применения принудительных мер, должник выполнил свои обязательства: отработал назначенные 20 часов и полностью погасил задолженность по алиментам, а также оплатил исполнительский сбор, в итоге выплатив 980 тысяч рублей. Все ограничения были сняты после того, как средства поступили на счет взыскательницы. Теперь судебные приставы продолжают контролировать процесс дальнейшей выплаты алиментов.

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Долги Люберцы Суд Дети
31 июля 2024, 23:58
Более 4 тысяч жителей Химок посетили выставку работ подмосковных художников
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Выставку картин членов Союза художников России «Подмосковная сторона» организовали в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Свыше четырех тысяч человек посетили ее со дня открытия.

Экспозиция состоит из более чем 200 картин от 80 художников. Авторы выполнили работы на тему природных и архитектурных красот региона.

Полотна разделили на блоки, которые расположили в девяти залах выставочного комплекса. Каждый блок отражал один из аспектов жизни в Подмосковье. Гостям представили портреты почетных жителей региона, изображения природных явлений и особенностей архитектуры и пейзажи. Также авторы выбрали такие жанры, как натюрморт, абстракционизм, анимализм.

Напомним, что «Артишок» - один из популярнейших выставочных комплексов в Химках. Всего за прошлый год его гостями стали свыше 20 тысяч человек.

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Выставки Химки Художники
31 июля 2024, 23:27
Подмосковные врачи помогли пациентке с сифилисом
МОНИКИ им. Владимирского
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57-летняя пациентка обратилась в поликлинику по месту жительства с жалобами на боли в области желудка. Проведенное обследование выявило эпителиальное новообразование размером около пяти сантиметров, после чего врачи провели биопсию. Микроскопическое исследование подтвердило наличие злокачественных клеток.

Для дальнейшего лечения женщина была направлена в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, где врачи, учитывая раннюю стадию рака желудка, приняли решение о проведении малоинвазивного эндоскопического вмешательства.

Заведующий отделением эндоскопии Александр Вербовский рассказал, что новообразование желудка удалось удалить радикально и без осложнений. Однако во время операции хирурги обнаружили еще одно небольшое новообразование в области малого дуоденального сосочка - анатомической структуры двенадцатиперстной кишки, куда открывается проток поджелудочной железы. По результатам биопсии выяснилось, что это аденома.

Врачи решились на эндоскопическую резекцию этого новообразования на втором этапе. Размер опухоли составил всего около 7 мм, и она не вызывала симптомов. Тем не менее, аденомы считаются предраковыми новообразованиями, что создает риск их злокачественной трансформации.

Второе новообразование также удалось удалить эндоскопическим методом, что позволило предотвратить необходимость в более серьезных хирургических вмешательствах и сохранить все органы пациентки.

В настоящее время женщина выписана из стационара и чувствует себя хорошо.

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Исследования Здравоохранение Врачи Женщины
31 июля 2024, 23:17
Подмосковные врачи помогли пациентке с сифилисом
Пресс-секретарь ГБУЗ МО «МОККВД»
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Согласно трудовому законодательству, некоторые работники обязаны проходить медицинские осмотры после подписания трудового договора. Женщина 1980 года рождения во время смены места работы посетила Егорьевский филиал Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера для обязательного обследования прошла обязательную процедуру.

В ходе обследования были зафиксированы положительные реакции на сифилис. Следует отметить, что специфических высыпаний на коже у пациентки не обнаружили, и она не имела никаких жалоб.

После этого женщину направили в Центр Венерологии Люберецкого филиала диспансера, где ей провели дополнительное обследование и диагностировали «асимптомный нейросифилис». Это заболевание является хронической инфекцией, вызванной поражением внутренних оболочек сосудов мозга, при этом оно не проявляется клиническими симптомами и признаками, указывающими на поражение нервной системы.

Заведующая стационарным отделением Егорьевского филиала диспансера, врач-дерматовенеролог Анна Булавина, сообщила, что лечение прошло успешно и соответствовало клиническим рекомендациям. В настоящий момент у пациентки нет никаких последствий заболевания, а анализы крови показывают положительные результаты. Женщина продолжает находиться под наблюдением врача-дерматовенеролога.

Своевременная диагностика заболевания оказала решающее значение в предотвращении неприятных последствий для пациентки, так как она не имела никаких симптомов. Это подчеркивает важность регулярных медицинских осмотров на сифилис, которые рекомендуется проходить каждые 6-12 месяцев, независимо от возраста и образа жизни. Чем раньше удастся выявить заболевание, тем эффективнее будет лечение.

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Здравоохранение Врачи Женщины
31 июля 2024, 22:48
Схему первой помощи при переломах позвоночника назвали в МЧС России
Медиасток.рф
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Жителям Подмосковья напомнили, как правильно оказать помощь человеку с травмой позвоночника. О действиях до приезда медиков рассказали в МЧС России.

Сажать пострадавшего с травмой позвоночника или ставить его на ноги категорически запрещено - это первое, что надо запомнить. Человека нужно уложить на твердую ровную поверхность.

Если сломан шейный отдел позвоночника, транспортировать пострадавшего нужно на спине так, чтобы голова не двигалась. Перекладывать человека в транспорт нужно с особой осторожностью. Лучше, если это будут делать несколько человек, которые смогут удерживать все тело на одном уровне.

После введения 2% раствора промедола из шприца-тюбика, дачи анальгина, седалгина или другого обезболивающего средства, пострадавшего кладут на ровный твердый щит или доски. При отсутствии такого пациента укладывают лежа на животе на обычные носилки, подложив под плечи и голову подушки или валики. В таком положении транспортировка наименее опасна.

Пострадавшие с переломом позвоночника совершенно не переносят перекладывания их обычным способом. Необходимо осторожно повернуть человека набок, положить рядом с ним щит и перекатить на него.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Здравоохранение Врачи Женщины

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