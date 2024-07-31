Приставы взыскали с жителя Подмосковья 920 тысяч рублей алиментов

Житель Люберец, обязанный выплачивать алиментные платежи на содержание двоих несовершеннолетних детей в размере одной трети от всех видов заработка и доходов, на протяжении четырех лет уклонялся от их уплаты. В связи с этим судебный пристав Люберецкого района инициировал исполнительное производство, произвел расчет задолженности и уведомил должника о его финансовых обязательствах. Однако это не побудило мужчину начать выплаты, и общая сумма долга достигла 922 тысячи рублей.

В ответ на бездействие должника, приставы применили ряд мер принудительного взыскания: ограничили его право выезда за границу, приостановили возможность управления транспортными средствами, а также запретили регистрационные действия на его автомобили и ½ доли в квартире. Кроме того, было принято решение о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 58 тысяч рублей.

Несмотря на эти меры, должник продолжал игнорировать свои обязательства. В результате судебный пристав составил протокол об административном правонарушении, который касался уклонения от уплаты алиментов. Суд назначил мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ.

После привлечения к административной ответственности и применения принудительных мер, должник выполнил свои обязательства: отработал назначенные 20 часов и полностью погасил задолженность по алиментам, а также оплатил исполнительский сбор, в итоге выплатив 980 тысяч рублей. Все ограничения были сняты после того, как средства поступили на счет взыскательницы. Теперь судебные приставы продолжают контролировать процесс дальнейшей выплаты алиментов.

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