Приставы взыскали долг по алиментам на миллион рублей с жителя Солнечногорска

Жителям Лобни сообщили о изменениях в расписании некоторых пригородных поездов. В июне они коснутся поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД, а также МЦД-1 и аэроэкспрессов.

Эти изменения связаны с развитием инфраструктуры на участках Москва-Бутырская - Фили и Москва-Бутырская - Бескудниково.

Технические работы запланированы на выходные дни с 1 по 30 июня с 2:00 до 1:00 следующего дня. В это время движение поездов на участке Москва-Бутырская - Фили будет осуществляться по соседним путям.

Кроме того, на Савеловском направлении на будущей станции Петровско-Разумовская с 3 по 28 июня в будние дни с 22:40 до 4:30 специалисты проведут работы по установке надземного пешеходного перехода, во время которых закрытыми поочередно окажутся первый и второй главные пути.

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