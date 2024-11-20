Приставы провели прием жителей Подмосковья во Всемирный день ребенка

Представители органов принудительного исполнения работали в офисах МФЦ, где консультировали граждан по вопросам исполнительных производств, связанным с исполнением судебных решений, касающихся детей, а также давали советы по защите прав и законных интересов несовершеннолетних в рамках полномочий службы судебных приставов. Кроме того, специалисты совместно с уполномоченными органами организовали мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи населению.

В Главном управлении заместитель главы ГУ ФССП России по Подмосковью Андрей Тагаев и уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова принимали граждан, интересовавшихся вопросами взыскания алиментов и определения места проживания детей с одним из родителей. В ходе приема люди получили квалифицированную юридическую помощь и ответы на волнующие их вопросы.

Сотрудники правового отдела также совместно с юристами из других служб посетили несовершеннолетних, отбывающих наказание в Можайской воспитательной колонии, а также женщин с малыми детьми, которые находятся в Можайской исправительной женской колонии № 5. Они внимательно выслушали вопросы, разъяснили сложные аспекты законодательства и права несовершеннолетних.

Начальник отдела правового обеспечения главного управления Алина Сероглазова отметила, что с 2013 года мероприятия Всероссийского дня правовой помощи детям проводятся ежегодно 20 ноября во всех субъектах Российской Федерации.