Приставы Подмосковья взыскали штраф за незаконное трудоустройство мигрантов

В ходе выездной проверки сотрудники миграционной службы установили, что организация нарушила закон, не уведомив уполномоченный орган о приеме на работу иностранного гражданина в качестве электрика в установленный срок. Суд рассмотрел соответствующий административный протокол и решил взыскать с компании штраф в размере 200 тысяч рублей.

Серпуховский районный отдел судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области открыл исполнительное производство и уведомил руководство фирмы-должника. В связи с тем, что штраф не был оплачен в установленный срок, судебные приставы приняли решение о взыскании исполнительского сбора и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах организации в четырех банках.

В итоге благодаря принятым мерам сумма штрафа за нарушение миграционного законодательства и исполнительский сбор были полностью взысканы.