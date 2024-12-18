18 декабря 2024, 21:36

Приставы Подмосковья взыскали штраф за незаконное трудоустройство мигрантов

Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
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Судебные приставы Московской области наложили административный штраф на компанию, занимающуюся электромонтажными работами, за нелегальное трудоустройство мигрантов. Сумма санкций составила 200 тысяч рублей.

В ходе выездной проверки сотрудники миграционной службы установили, что организация нарушила закон, не уведомив уполномоченный орган о приеме на работу иностранного гражданина в качестве электрика в установленный срок. Суд рассмотрел соответствующий административный протокол и решил взыскать с компании штраф в размере 200 тысяч рублей.

Серпуховский районный отдел судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области открыл исполнительное производство и уведомил руководство фирмы-должника. В связи с тем, что штраф не был оплачен в установленный срок, судебные приставы приняли решение о взыскании исполнительского сбора и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах организации в четырех банках.

В итоге благодаря принятым мерам сумма штрафа за нарушение миграционного законодательства и исполнительский сбор были полностью взысканы.

Штрафы Мигранты Законы
18 декабря 2024, 22:16
Камеры в Подмосковье выявили еще 1,8 тысячи нарушений содержания территорий
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Искусственный интеллект становится важным инструментом в поддержании чистоты и порядка в Московской области. Алгоритмы и передовые технологии, встроенные в «умные автомобили» Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, помогают быстро выявлять различные нарушения, такие как наличие мусора на улицах, вандальные надписи на зданиях, ямы во дворах и свалки на контейнерных площадках.

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко отметил, что за неделю «умные помощники» обнаружили и зафиксировали 1 826 замечаний по состоянию территорий.

Наибольшее количество нарушений связано с навалами отходов на контейнерных площадках. Все выявленные недочеты уже находятся в работе коммунальных служб и автоматически ведут к наложению штрафов.

Общая сумма взысканных штрафов составила 1,9 миллиона рублей. Наиболее часто нарушения встречаются в городах Химки, Одинцово, Воскресенск, Пушкинский и Орехово-Зуево.

Штрафы Свалки Искусственный интеллект Мусор Технологии
18 декабря 2024, 20:28
Более 180 собак зарегистрировали в ветеринарной клинике в Истре в этом году
Медиасток.рф
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В этом году в округе официально зарегистрировали более 180 собак в ветеринарной клинике. С сентября прошлого года эта процедура обязательна в Подмосковье.

В этом году в Истринской ветеринарной клинике была зарегистрирована 181 собака. Этот закон вступил в силу в прошлом году. Поэтому владельцам собак необходимо регистрировать своих питомцев. Каждой собаке присваивается уникальный номер, а информация о ней заносится в специальную электронную систему. Регистрацию необходимо провести в течение 14 дней после достижения собакой возраста трех месяцев. В округе процедуру прошли не только беспородные животные, но и немецкие овчарки, стаффордширские терьеры, мопсы и йоркширские терьеры.

Кроме это, необходимо вакцинировать животных: в 2024 году в Истринской ветеринарной клинике было вакцинировано 2210 собак и 1720 кошек. Также в этом году врачи клиники вакцинировали четырех енотов и одну лисицу.

Больницы Истра Собаки
18 декабря 2024, 19:35
Акция по донорству крови пройдет в Одинцове 21 декабря
Одинцовская областная больница
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Донорская акция по сдаче крови пройдет в ближайшую субботу в Одинцовской областной больнице. Запасы крови необходимо регулярно обновлять, чтобы помочь пациентам с тяжелым состоянием, таким как онкологические заболевания, постродовые осложнения и травмы после дорожно-транспортных происшествий.

Существует несколько требований для доноров: нужно быть совершеннолетним, не иметь инфекций, зависимостей или обострений хронических заболеваний.

Также за 72 часа до сдачи крови нельзя принимать аспирин и анальгетики, а за 48 часов - алкоголь. Рекомендуется легкий завтрак в день донорства и отказ от острой и жирной пищи. Если вы чувствуете недомогание или не выспались, лучше перенести визит.

Донорская акция состоится 21 декабря с 8:30 до 12:00 по адресу: Можайское шоссе, дом 55. Дополнительные сведения можно получить по телефону 8(495)596-27-00.

Одинцово Благотворительность Врачи
18 декабря 2024, 19:33
Фестиваль многодетных семей прошел в Можайске
Пресс-служба администрации Можайского округа
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В школе «Гармония» состоялся яркий фестиваль под девизом «Крепкая семья — сила России». Традиционное мероприятие объединило самых творческих и активных представителей многодетных семей Можайского округа, став настоящим праздником любви, взаимопонимания и семейного счастья.

Участников фестиваля приветствовали глава Можайского округа Денис Мордвинцев, депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова, заместитель председателя Совета депутатов округа Татьяна Дроздова, заместитель главы округа Елена Заболотная и заместитель начальника управления образования и отраслей социальной сферы Жанна Василенкова.

«Крепкая семья - это основа любого государства. Любовь к нашей стране, преемственность поколений, традиции - все начинается с семьи. Благодарю всех участников фестиваля - вы являетесь примером теплых и близких семейных отношений», - подчеркнул глава округа Денис Мордвинцев.

Особую благодарность за организацию мероприятия выразили Татьяне Шумаковой, которая является идейным вдохновителем фестиваля многодетных семей. Она была отмечена благодарственным письмом за вклад в развитие семейных ценностей.

В фестивале приняли участие семь многодетных семей: Власовы, Мироновы, Шелепенковы, Гейда, Деньковы, Шпаковы и Латышевы. Каждая семья подготовила уникальный образ - музыкальный, народный, спортивный и другие. Несмотря на различия в увлечениях и традициях, всех объединяли любовь, уважение и взаимопонимание.

Семьи представили видеоролики «Один день из жизни семьи», участвовали в рубрике «вопрос-ответ» и порадовали гостей творческими номерами. Завершилось мероприятие вручением памятных ценных призов всем участникам.

Фестиваль стал ярким примером того, как важно сохранять семейные традиции, делиться теплом и поддерживать друг друга.

Семья Фестивали Можайск

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