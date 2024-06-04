Приставы Подмосковья помогли восстановить пожарную безопасность в МКД

После изучения деталей дела, суд удовлетворил требования истца и обязал коммунальные службы восстановить работоспособность и укомплектованность пожарной системы, а также отремонтировать автоматическую систему звуковой сигнализации, системы дымоудаления и тушения пожаров.

Во исполнение решения суда в Подольском районном отделе судебных приставов ГУФССП России по Московской области было начато исполнительное производство. Сотрудники службы надлежащим образом информировали управляющую компанию о начале принудительного выполнения судебного решения и предупредили об уголовной ответственности в случае его неисполнения.

В процессе исполнительных мероприятий судебные приставы вынесли постановления, запрещающие внесение изменений в ЕГРЮЛ. В связи с невыполнением решения суда в установленный законом срок, судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. После этого долг был взыскан с банковских счетов организации-должника.

Благодаря последовательному применению комплекса принудительных мер судебные приставы вынудили управляющую компанию восстановить работоспособность пожарной системы в доме. Судебное решение в пользу жительницы было выполнено в полной мере.

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