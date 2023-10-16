Природу Пущинской усадьбы в Серпухове защитят от негативного воздействия человека

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«Практически каждая ООПТ нуждается в охранной зоне, особенно если находится в густонаселенном районе или часто посещается туристами. К таким относится „Пущинская усадьба“. Недавняя инвентаризация показала удовлетворительное состояние этого памятника природы, но есть проблемы с мусором от туристов. Чтобы снизить риски, установлена охранная зона с определенными ограничениями», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Кроме уже известных охраняемых видов, специалисты нашли в Пущинской усадьбе новые - слизня черно-синего, дятлов и гребенчатого тритона. Также здесь выявили редкие растения. Охранная зона будет способствовать поддержанию биоразнообразия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о необходимость усиления борьбы с выбросом мусора на территориях, не предназначенных для этого.

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