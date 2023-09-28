Природные охранные зоны Подмосковья будут развивать по обновленной схеме
Обновленную схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий опубликовали в Подмосковье. Документ разработали в министерстве экологии и природопользования Московской области.
«На схеме отражены сведения о семи ООПТ, созданных за три года, а также о трех реорганизованных заказниках, получивших новые имена и границы», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По его словам, информация важна не только для предприятий, но и для всех жителей Подмосковья. Во всех ООПТ существуют ограничения на выделение земель, ряд видов хозяйственной деятельности и другие. С 2021 года в Московской области создали ООПТ в Одинцове и Истре, Рузе, Щелкове, Балашихе и Шатуре.
Помимо этого, в обновленную схему включены планируемые к организации ООПТ в Ленинском, Одинцовском, Рузском округах и в Серпухове.
Актуальная схема развития и размещения доступна на сайте.
В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что сфера благоустройства стоит на втором месте по позитивным переменам, которые отмечают жители.
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