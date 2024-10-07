«Пример патриотизма». Андрей Воробьев поздравил президента Путина с днем рождения

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Фестиваль отечественного автопрома «Тазофест» прошел в Электроуглях. На площади собрались настоящие ценители машин Lada.

Итоги фестиваля «Тазофест» подвели в Электроуглях. На площади перед культурно-досуговым центром «Квант» собрались истинные ценители машин Lada.

Для них машина - это не просто средство передвижения, а настоящая любовь, в которую они готовы вкладывать время, силы и деньги.

Участники представили своих железных коней с доработками, тюнингом, ярким дизайном кузова.

На площади были организованы тематические зоны, где можно было узнать об особенностях ремонта старых авто, задать вопросы участникам и гостям фестиваля.

Также всех участников ждали конкурсы с призами, музыка народное голосование по выбору автомобиля - фаворита фестиваля.

Всего 21 участник поборолся за победу в «Тазофесте».

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