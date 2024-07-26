26 июля 2024, 13:42

Применение БПЛА в народном хозяйстве в Подмосковье обсудили в Торгово-промышленной палате

Медиасток.рф
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Перспективы использования беспилотников в народном хозяйстве обсудили на заседании рабочей группы Торгово-промышленной палаты в Подмосковье. В нем приняли участие более 100 человек, в том числе депутат Госдумы Денис Кравченко.

Замдиректора департамента растениеводства механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Павел Бурак рассказал о возможности подтверждения производства беспилотников в стране. С докладом также выступил генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов. Он отметил необходимость использования такой техники, подчеркнул важность поддержки производителей.

Участники встречи также обсудили интеграцию и разработку сценариев региональных стратегий беспилотных авиационных систем, региональные приоритеты гражданского направления БПЛА и многое другое.

По словам президента торгово-промышленной палаты Подмосковья Дениса Французова, такие встречи позволяют экспертам обменяться опытом и мнениями, а также определить приоритетные направления развития.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
26 июля 2024, 14:36
Тендер на ремонт автодороги объявили в Одинцове
Медиаархив Московской области
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Конкурс на капитальный ремонт автомобильной дороги в деревне Маслово на Земляничной улице объявили в Одинцове. В 2025 году планируется заменить асфальтовое покрытие на трассе протяженностью 1,2 километра.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать около 7,2 квадратных километров дорожного покрытия и установить недостающие элементы системы водоотведения.

Работы проведут по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и профинансируют за счет средств бюджета Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дороги Ремонтные работы
26 июля 2024, 14:35
Глава округа Волков проверил реконструкцию Наташинского парка в Люберцах
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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вместе с жителями проверил работу подрядчика в Наташинском парке в Люберцах. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

На объекте работает организация «РомСтрой-1» с 15 апреля этого года.

«Специалисты уже приступили к укладке плитки на дорожках, асфальтового покрытия велодорожки. Ведется устройство опор освещения и коммуникаций. После благоустройства в парке будут созданы смотровые площадки и лодочная станция. Появится полноценная спортивная локация с игровой площадкой, тренажерами и экстрим-зона с памп-треком», – отметил Владимир Волков.

Глава отметил, что многих интересует озеленение Наташинского парка. Вместе с жителями осенью и весной высадят молодые деревья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Люберцы
26 июля 2024, 14:30
Тендер на капитальный ремонт Авсюнинской школы объявили в Орехово-Зуеве
Медиаархив Московской области
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Авсюнинскую школу капитально отремонтируют в Орехово-Зуеве. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе. Работы планируют завершить в 2025 году.

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит документы и капитально отремонтирует здание. Туда также поставят новое оборудование.

Площадь трехэтажного здания превышает 3,1 тысячи квадратных метров. Его построили в 1971 году.

Ремонт проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Орехово-Зуево Ремонтные работы
26 июля 2024, 14:28
Блогер Влад Кобяков написал песню о Подмосковье
Unsplash
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Популярный видеоблогер Владислав Кобяков написал песню о Подмосковье. Новинку уже можно послушать на разных цифровых платформах.

«Хочу, чтоб стало любовью с тобой это лето». В новой песне Кобяков рассказывает романтическую историю встречи с девушкой, которая происходит в Подмосковье.

В тексте есть строчки про особый воздух Московской области, приятную атмосферу вдали от суеты, фонари. Историю про «девочку в розовом платье», с которой герою хочется обойти «все парки, переулки и мосты» в Подмосковье, можно найти на разных музыкальных платформах.

Влад Кобяков уже давно принимает активное участие в жизни Московской области. Год назад он присоединился к сбору гуманитарной помощи, а зимой отметился на стенде региона на выставке «Россия». Весной блогер поддержал детский футбольный турнир « Кубок доброты ».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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