29 мая 2024, 19:43

«Приложим все усилия». Воробьев сообщил о планах развития почты, связи и кибербезопасности

Читайте нас в: Google Новости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил три сферы, в которых необходимо провести модернизацию. Речь идет о почте, связи и кибербезопасности. Об этом глава региона рассказал на заседании Госсовета.

Кибербезопасность Отдельная тема - кибербезопасность. Речь идет о том, чтобы защитить людей от угроз, а инфраструктуру - от взлома.

«Считаю необходимым проработать вопрос поиска дополнительных источников финансирования. Знаю, что у профильного блока имеются свои предложения и, так скажем, внутренние резервы, которые также могли быть представлены. <…> Уверен, что новый национальный проект обеспечит важные перемены для каждого человека и для нашей страны в целом. Со своей стороны приложим все усилия для достижения этой цели», - заявил глава Подмосковья.

Воробьев также отметил, что власти Московской области перевели все массовые социальные услуги в электронный вид. Это сделали по поручению президента России Владимира Путина.

«Почта России» На первом месте сейчас стоит инициатива по модернизации и цифровой трансформации «Почты России». Внедрение современных технологий позволит получать качественные и оперативные услуги связи.

«В частности, все заказные письма, платежки за коммунальные услуги перевести в электронный вид на „Госуслугах“. Это удобно для человека. Но если вдруг кому-то не нравится пользоваться электронным сервисом, возможность получить платежку по почте, конечно, остается», - отметил губернатор.

Связь Второй пункт - связь. Ряд удаленных территорий, а также федеральные автомобильные трассы и железные дороги нуждаются в усилении более качественной связи. В мегаполисах важна сеть 5G.

«Быстрый интернет, быстрая связь, которая позволяет также обеспечивать удобную работу. Для этого важно предусмотреть льготные кредиты операторам связи. Wi-fi в школах, планшеты для учителей и врачей - тоже тема, которая очень важна», - подчеркнул Воробьев.

Школы Андрей Воробьев Врачи Дороги Россия
29 мая 2024, 20:38
Рекордную стоимость лота зафиксировали на торгах по аренде в Домодедове
Комитет по конкурентной политике Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Рекордную стоимость лота на торгах зафиксировали в городском округе Домодедово. Аукцион провел комитет по конкурентной политике Московской области.

Как пояснили в ведомстве, участок 18 соток земли, расположенный в микрорайоне Барыбино взяли в аренду за 38 миллионов рублей в год. В аукционе приняли участие пять претендентов. Цена стартовала с 1 422 127,61 рублей в год, но участники подняли ее в 27 раз.

Всего комитет совместно с Региональным центром торгов провели 155 аукционов с 20 по 24 мая.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Строительство Бизнес
29 мая 2024, 20:24
Еще 17 многоквартирных домов в Мытищах обновили по программе капремонта
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Мытищи продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2023–2025 годы. По 17 домам капремонт уже выполнен в полном объеме, еще 43 дома — в работе.

Особое внимание капитальному ремонту уделяет администрация, регулярно осуществляющая проверки на объектах вместе с активными жителями и управляющими компаниями.

В рамках программы запланирован капитальный ремонт 161 дома, из которых 17 уже полностью отремонтированы, а работы продолжаются в 43 домах. Все процессы проводятся в соответствии с установленным графиком.

Для включения многоквартирного дома в план капитального ремонта собственникам помещений необходимо провести собрание, на котором общим голосованием определить вид работ, источник финансирования и сроки их выполнения. Полученное решение должно быть оформлено протоколом и передано управляющей организации и администрации для дальнейшей реализации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Работа
29 мая 2024, 20:09
Жители голосуют за свой любимый город. Воробьев рассказал о программе благоустройства
Читайте нас в: Google Новости
Еще в 2020 году президенту Владимиру Путину в Подмосковье продемонстрировали Центр управления регионом. С помощью этой системы жители голосуют за изменения в любимом городе, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Совета по стратегическому развитию.

«Плюс проект благоустройства, который каждый год у нас в стране происходит. Жители голосуют за свой любимый город, что хотят видеть там: парк, сквер или какое-то другое важное изменение», - отметил глава региона.

Рассматриваемая сейчас программа сбалансирована и крайне важна. Она предусматривает значительные ресурсы и инвестиции, подчеркнул Воробьев.

Еще одним важным проектом губернатор назвал развитие космической группировки. Он выразил уверенность в том, что отечественные специалисты смогут реализовать эту программу.

Инвестиции Благоустройство Андрей Воробьев Центр управления регионом Подмосковья
29 мая 2024, 20:06
Очистные в звенигородском микрорайоне Верхний Посад реконструируют
Читайте нас в: Google Новости
Масштабная реконструкция изношенных очистных сооружений начнется в микрорайоне Верхний Посад Звенигорода Одинцовского городского округа. Оборудование ввели в эксплуатацию в 1987 году и тех пор проводили лишь мелкий ремонт.

Технический проект реконструкции уже прошел необходимые согласования, идет составление сметы. По словам главы городского округа Андрея Иванова, износ очистных сооружений достиг 90%.

Сейчас канализационная насосная станция обслуживает 280 многоквартирных и 1580 частных домов, социальные объекты и санатории Звенигорода. Начать работы планируется уже этим летом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Строительство

Новости по теме