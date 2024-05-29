«Приложим все усилия». Воробьев сообщил о планах развития почты, связи и кибербезопасности

Кибербезопасность Отдельная тема - кибербезопасность. Речь идет о том, чтобы защитить людей от угроз, а инфраструктуру - от взлома.

«Считаю необходимым проработать вопрос поиска дополнительных источников финансирования. Знаю, что у профильного блока имеются свои предложения и, так скажем, внутренние резервы, которые также могли быть представлены. <…> Уверен, что новый национальный проект обеспечит важные перемены для каждого человека и для нашей страны в целом. Со своей стороны приложим все усилия для достижения этой цели», - заявил глава Подмосковья.

Воробьев также отметил, что власти Московской области перевели все массовые социальные услуги в электронный вид. Это сделали по поручению президента России Владимира Путина.

«Почта России» На первом месте сейчас стоит инициатива по модернизации и цифровой трансформации «Почты России». Внедрение современных технологий позволит получать качественные и оперативные услуги связи.

«В частности, все заказные письма, платежки за коммунальные услуги перевести в электронный вид на „Госуслугах“. Это удобно для человека. Но если вдруг кому-то не нравится пользоваться электронным сервисом, возможность получить платежку по почте, конечно, остается», - отметил губернатор.

Связь Второй пункт - связь. Ряд удаленных территорий, а также федеральные автомобильные трассы и железные дороги нуждаются в усилении более качественной связи. В мегаполисах важна сеть 5G.

«Быстрый интернет, быстрая связь, которая позволяет также обеспечивать удобную работу. Для этого важно предусмотреть льготные кредиты операторам связи. Wi-fi в школах, планшеты для учителей и врачей - тоже тема, которая очень важна», - подчеркнул Воробьев.