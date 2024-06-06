Приложение «Народный инспектор» в Подмосковье помогло выявить 650 случаев парковки на газонах

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, мобильное приложение «Народный инспектор» помогает зафиксировать случаи безответственного поведения водителей, которые паркуются на газонах или перегораживают дорогу спецтранспорту к мусорным контейнерам.

«Необходим лишь смартфон с установленным мобильным приложением „Добродел“, чтобы снять и отправить короткий видеоролик. Главное, что каждый неравнодушный может внести свой вклад и сделать область чище», - рассказал Мурашов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».