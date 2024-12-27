27 декабря 2024, 13:01

Приложение для взаимодействия жильцов и управляющей компании разработали в Дубне

Компания «Вебби»
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Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Вебби» разработала мобильное приложение для взаимодействия жителей и управляющих компаний. Сервис обеспечивает коммуникацию через чат, сейчас такую опцию используют более десяти тысяч жильцов элитных комплексов.

Мобильное приложение предоставляет клиентам такие возможности, как участие в программе лояльности с бонусами и скидками от партнеров, возможность отслеживать историю начислений, оплачивать услуги ЖКХ и многое другое.

«Мы работаем в Дубне с 2020 года, и особая экономическая зона предоставляет нам все возможности для реализации амбициозных проектов компании. За это время мы обучили более 300 человек, инвестировали более 100 миллионов рублей в разработку собственных высокотехнологичных решений, которые нацелены на долгосрочное развитие», - прокомментировал генеральный директор компании «Вебби» Владимир Нескоромный.

Компания активно привлекает новых специалистов и обеспечивает их профессиональное развитие. «Вебби» ежегодно организовывает стажировка и обучение молодых специалистов.

«IT-кластер особой экономической зоны демонстрирует устойчивый рост. Вложенные инвестиции почти в два раза увеличились за девять месяцев 2024 года, и я уверен, что дальнейшее развитие кластера будет способствовать созданию новых рабочих мест и внедрению инновационных решений», - заключил генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

Инвестиции Дубна
27 декабря 2024, 13:25
Новогодний праздник прошел для воспитанников детского дома в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Для воспитанников семейного центра «Мытищинский» провели новогодний праздник. Его организовали сотрудники пресс-службы администрации.

Праздник прошел в Центре культуры «Подмосковье». Сотрудники пресс-службы выступили в роли Деда Мороза и Снегурочки. Они с ребятами водили хороводы, отгадывали загадки и участвовали в играх. Все получили сладкие подарки.

«Новый год - время чудес, поэтому важно, чтобы любой ребенок вне зависимости от его возраста, смог получить капельку волшебства, встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, обрести новогоднее настроение», - отметила участник праздника Антонина Силуянова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

Мытищи
27 декабря 2024, 13:24
Музей «Боевое братство» открыли в школе № 32 в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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В школе № 32 в Мытищах открыли музей «Боевое братство им А. Н. Осокина», посвященный подвигам бойцов в Афганистане, Чечне и во время специальной военной операции. На торжественной церемонии прошло посвящение детей в ряды юнармейцев.

Открытие музея стало элементом патриотического воспитания школьников. Также прошла церемония посвящения восьми ребят в ряды юнармии. Они получили значки из рук товарищей.

«Открытие музея - важное событие не только для юнармейцев, но и для всей школы. Мы должны чтить память тех, кто сражался за нашу страну в Афганистане, Чечне и в ходе специальной военной операции, которая проходит сейчас. Их подвиги не должны быть забыты. Создание музея - не только дань уважения, но и способ патриотического воспитания нашей молодежи», - отметила первый заместитель главы городского округа Мытищи Людмила Иванова.

В музее представили экспонаты, которые олицетворяют подвиги солдат, офицеров и простых людей. Представитель фонда «Живой город» Вера Терентьева подарила переносной элитный ракетный комплекс. Коллекция также пополнилась картиной, написанной в судии военных художников имени М. Б. Грекова. На ней изображен мытищинский боец со знаменем Победы.

Школы Мытищи Музеи
27 декабря 2024, 12:36
Росгвардия задержала подозреваемого в краже из магазина в Егорьевске
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Росгвардия Московской области задержала подозреваемого в ранее совершенной краже из супермаркета. Им оказался 36-летний местный житель.

Стражи порядка прибыли в магазин по сигналу «Тревога» в охраняемый магазин. На месте администратор объяснил, что в зале находится мужчина, который недавно украл бутылку алкоголя и, по всей видимости, собирается совершить еще одно преступление.

Росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Росгвардия Егорьевск
27 декабря 2024, 12:36
Акция в память о легендарном тренере Николае Эпштейне прошла в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Воскресенск считается подмосковной столицей хоккея во многом благодаря своим выдающимся тренерам. Одним из них был легендарный наставник Николай Эпштейн.

В честь 105-летия со дня рождения Николая Эпштейна у памятника основателям хоккейной команды «Химик» возле около Ледового дворца собрались работники ВСК «Химик», сотрудники администрации и жители городского округа. Они почтили память заслуженного тренера СССР и возложили цветы к монументу.

Воспитанниками Николая Эпштейна были легенды советского и российского хоккея: Игорь Ларионов, Валерий Каменский, Андрей Локтионов, Вячеслав Козлов и Валерий Зелепукин. Именно под его руководством они начали свой путь в большой спорт. Эпштейн всегда верил в творческий потенциал своих хоккеистов и предоставлял им свободу для импровизации на льду В январе 1961 года команда молодых хоккеистов «Химика», которой руководил Николай Эпштейн, сыграла серию товарищеских матчей против сборной США, что стало важным шагом в развитии международного хоккея и прекрасной школой для будущих звезд этого вида спорта.

Спортсмены Хоккей Воскресенск

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