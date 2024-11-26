Приговор по делу о грабеже в магазине электроники вынесли в Долгопрудном

В торговом зале магазина электроники, расположенного в городском округе Долгопрудный, мужчина взял со стеллажа ноутбук стоимостью более 90 тысяч рублей и сунул его в пакет. Продавец-консультант пытался остановить злоумышленника, но тот не реагировал и ушел.

Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Обвинение поддерживал представитель прокуратуры города Долгопрудного.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее Мытищинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Богдана Карачевцева. Установлено, что весной 2024 года он вымогал у людей деньги , используя газовый баллончик и нож.