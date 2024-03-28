28 марта 2024, 09:39

Приезжали на коляске, уходили на костыле. Директор центра «Ясенки» — о бойцах СВО

Телеканал «360»
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В Подольске организовали комплексное восстановление раненых участников спецоперации. За год такой возможностью воспользовались более 150 человек, сообщил ведущей «360» Юлии Минаковской директор Центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» Михаил Маслов.

Михаил Маслов сообщил, что в «Ясенках» открыли бесплатный прокатный пункт тростей, костылей, колясок, ходунков. В центре создали симуляционную комнату. В ней пациенты учились, например, пересаживаться с коляски на кровать, а специалисты ЛФК помогали подбирать средства реабилитации. Кроме того, запустили «Школу ходьбы».

«У нас есть примеры, когда ребята приезжали к нам в центр на коляске, а после реабилитации уходили с подлокотным костылем», - сказал директор.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил реабилитационный центр «Ясенки» в 2023 году. Он обсудил с бойцами СВО улучшение качества услуг и новые меры соцподдержки.

Центр принимал пострадавших во время кампаний в Чечне, Афганистане и Сирии. Михаил Маслов сообщил, что первые четыре участника спецоперации на Украине поступили в марте 2023 года. С тех пор «Ясенки» помогли более 150 бойцам.

«Ребята могут проходить реабилитацию не один курс, а несколько этапов. Это зависит от тяжести травм, потому что ранения могут быть тяжелыми, и, сами понимаете, чем тяжелее ранения, тем более длительный курс восстановления», - сказал он.

Средний курс реабилитации длился 21 день, учреждение рассчитано на 130 человек. Кроме непосредственных участников боевых действий, в центр могли приезжать и члены их семей.

Подольск Здравоохранение Военные Интервью Медицина
28 марта 2024, 10:38
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 28 марта
Медиасток.рф
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Загруженность дорог оценили в Подмосковье в четыре балла утром 28 марта. Пробки образовались на некоторых трассах и шоссе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, заторы образовались в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Волоколамском, Ленинградском, Можайском, Калужском, Каширском, Киевском, Осташковском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе.

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон во врем движения.

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Дороги
28 марта 2024, 10:26
Команда из Лобни вышла в финал плей-офф хоккейной лиги в Сочи
Медиасток.рф
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Хоккейный клуб Pride из Лобни вышел в финал плей-офф лиги в Сочи. Спортсмены сыграют решающие матчи в начале апреля.

Хоккейный клуб Pride из Лобни выступает в золотой плей-офф лиге «Трудовые резервы». Спортсмены округа успешно выступают среди любительских команд уже второй сезон подряд. Хоккеисты тренируются под руководством Ивана Швыркова.

Соревнования за Золотой кубок пройдут на льду Олимпийского парка в Сочи с 5 по 7 апреля.

Ранее пресс-служба городского округа Лобня сообщила , что местный спортсмен выступит на первенстве России по дзюдо в Калининграде. Воспитанник лобненской «Академии спорта» Даниел Митаишвили представит город в составе сборной Центрального федерального округа.

Напомним, в начале марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

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Лобня Хоккей Сочи
28 марта 2024, 10:24
Гимназию № 23 капитально отремонтируют в Химках
Пресс-служба администрации города или района
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В Химках капитально отремонтируют гимназию № 23 и построят два детских сада на Юбилейном проспекте и в деревне Юрлово. Их планируют открыть до конца года.

Как рассказали в администрации округа, на Юбилейном проспекте откроют детский сад на 320 мест. Там обустроят игровые, спальни, буфет и туалет, а также музыкальный и физкультурный залы и другие помещения.

В деревне Юрлово началось строительство дошкольного учреждения на 14 групп. Там также будут работать залы для занятий спортом и музыкой и специальные кружковые комнаты.

«С каждым годом в Химках растет число дошколят и школьников. Поэтому очень важно, чтобы дети получали образование в комфортных и современных условиях. Приоритет – строительство учреждений образования в каждом районе округа», – прокомментировал глава округа Дмитрий Волошин. В гимназии №23 проведут капитальный ремонт – сейчас рабочие приступили к демонтажу внутренних конструкций и коммуникаций. В порядок приведут фасад и кровлю, а в помещениях установят новые окна и двери.

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Химки Строительство
28 марта 2024, 10:23
Молодая семья из Шатуры переехала в новую квартиру за счет госпрограммы
Unsplash
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Жительница Шатуры Анна Бугрова переехала с двумя детьми из комнаты в просторную квартиру. Это стало возможным за счет подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы Московской области «Жилище».

Семья была прописана в одной из комнат аварийной квартиры. О мерах поддержки молодых семей в области Анна узнала от друзей и решила воспользоваться программой.

«Выбрали трешку на вторичном рынке сразу с ремонтом. Удобный второй этаж. Шикарное расположение дома, прекрасное место - рядом парк, стадион, есть все для занятий спортом», - отметила Анна.

Только с начала года участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья. Чтобы попасть в нее, необходимо соответствовать ряду критерий: участникам не должно быть более 35 лет, они должны нуждаться в жилье, иметь регистрацию в Московской области, а также иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости квартиры.

Напомним, первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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Семья Шатура

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