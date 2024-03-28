Михаил Маслов сообщил, что в «Ясенках» открыли бесплатный прокатный пункт тростей, костылей, колясок, ходунков. В центре создали симуляционную комнату. В ней пациенты учились, например, пересаживаться с коляски на кровать, а специалисты ЛФК помогали подбирать средства реабилитации. Кроме того, запустили «Школу ходьбы».

«У нас есть примеры, когда ребята приезжали к нам в центр на коляске, а после реабилитации уходили с подлокотным костылем», - сказал директор.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил реабилитационный центр «Ясенки» в 2023 году. Он обсудил с бойцами СВО улучшение качества услуг и новые меры соцподдержки.

Центр принимал пострадавших во время кампаний в Чечне, Афганистане и Сирии. Михаил Маслов сообщил, что первые четыре участника спецоперации на Украине поступили в марте 2023 года. С тех пор «Ясенки» помогли более 150 бойцам.

«Ребята могут проходить реабилитацию не один курс, а несколько этапов. Это зависит от тяжести травм, потому что ранения могут быть тяжелыми, и, сами понимаете, чем тяжелее ранения, тем более длительный курс восстановления», - сказал он.

Средний курс реабилитации длился 21 день, учреждение рассчитано на 130 человек. Кроме непосредственных участников боевых действий, в центр могли приезжать и члены их семей.