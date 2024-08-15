Приемная кампания завершилась в колледже «Подмосковье»

Специалисты отвечали на все возникающие вопросы, включая детали направлений, предложенных в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Заместитель директора по учебно-воспитательной работе колледжа Виктория Кашкина отметила высокую активность приемной кампании этого года.

Несмотря на возможность подачи заявлений через интернет, многие абитуриенты предпочли посетить колледж лично. Это дало им возможность пообщаться с сотрудниками и амбассадорами, лучше узнать образовательное учреждение, а также участвовать в экскурсиях и мастер-классах, которые проходили в лабораториях и мастерских.

В этом году было подано более семи тысяч заявлений на обучение, из которых свыше двух тысяч касались специальностей программы «Профессионалитет». Конкурс на эти направления составил от четырех до семи человек на место. Особенно высокий интерес наблюдался к специальностям в области «Туризм и сфера услуг», что указывает на их востребованность на рынке труда в Подмосковье.

Ключевыми аспектами программы «Профессионалитет» являются активное взаимодействие с работодателями, практическая направленность обучения и гарантированное трудоустройство. Благодаря тесному сотрудничеству с профильными предприятиями региона колледж способен подготовить высококвалифицированных специалистов, готовых к работе сразу после окончания обучения без необходимости длительной адаптации.

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