Приемная кампания в колледжах и техникумах Подмосковья начнется 20 июня

В Министерстве образования Московской области отметили, что с 1 сентября федеральный проект «Профессионалитет» будут реализовывать на базе 36 колледжей и двух вузов по 10 ведущим отраслям. Это авиастроение, машиностроение, металлургия, радиоэлектроника, сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, туризм и сфера услуг, средства массовой информации и коммуникационные технологии, правоохранительная сфера и управление, педагогика.

Выпускники «Профессионалитета» гарантированно получат работу на ведущих предприятиях региона, а учиться они будут под руководством опытных педагогов и мастеров в современных мастерских. Программы обучения разрабатываются совместно с работодателями.

Подробную информацию о количестве бюджетных мест, программах, сроках обучения и правилах приема можно найти на сайтах образовательных организаций.

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