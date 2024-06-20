20 июня 2024, 16:08

Приемная кампания стартовала в вузах Подмосковья

Министерство образования МО
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Начиная с 20 июня стартовала кампания по приему абитуриентов в высшие учебные заведения Московской области. Выпускники 11 классов могут выбрать из 67 университетов для продолжения получения образования.

Абитуриенты имеют возможность обучаться в различных областях в подмосковных вузах, включая педагогические, технические, медицинские, художественные, дипломатические и другие специальности. Документы могут быть оформлены лично в учебных заведениях или онлайн на официальном сайте госуслуг.

При поступлении абитуриентам необходимо предоставить паспорт и документ, подтверждающий образование, - аттестат о полном среднем образовании или диплом о получении среднего профессионального образования. Полный перечень необходимых документов доступен на сайтах университетов.

Для абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний (на основании результатов ЕГЭ), прием заявлений осуществляется до 25 июля. Окончательные конкурсные списки будут опубликованы до 27 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и обновлении школ в регионе. Так, к новому учебному году откроют 24 новые школы и 10 детских садов.

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Вузы Образование
20 июня 2024, 16:35
Встреча жителей с депутатами пройдет в Звенигороде 25 июня
Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Прием депутатов состоится в Звенигороде 25 июня. Жители Одинцовского округа смогут задать вопросы и получить обратную связь.

Участниками встречи станут первый заместитель и заместители главы администрации Одинцовского городского округа, представители муниципального Центра управления регионом, сотрудники Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, а также депутаты от партии «Единая Россия» из муниципального совета.

Прием граждан состоится в Доме детского творчества 25 июня с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Некрасова, 8. Записаться на встречу можно по номеру 8 (495) 181-90-10, добавочный 7951. Телефон работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 15:30 с обеденным перерывом с 13:00 до 13:45.

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Одинцово Благоустройство Депутаты
20 июня 2024, 16:34
Свыше 200 аварийных бригад устранят последствия непогоды в Подмосковье
Минтранс Подмосковья
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Более 200 аварийных бригад задействовали для устранения последствия сильнейших ливней и ураганного ветра в Подмосковье. Кроме того, в работах участвуют порядка 300 единиц специальной техники.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик подчеркнул, что сейчас специалисты убирают поваленные деревья, металлические и бетонные конструкции, а также устраняют подтопления.

Последствия непогоды устраняют в Балашихе, Лобне, Мытищах, Химках и других городских округах. Администрации муниципалитетов находятся на связи с представителями Мосавтодора, которые мониторят дорожную ситуацию и взаимодействуют с экстренными службами.

Соответствующие меры помогают своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации и обеспечить безопасность на дорогах.

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Дороги
20 июня 2024, 16:29
Более 1,5 тысячи жителей Дмитрова переселят из аварийных домов к новому году
Администрация Дмитровского городского округа Московской области
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В Дмитровском округе продолжается строительство шести жилых домов для граждан, чье жилье признано аварийным. Новые современные квартиры уже в этом году получат 1566 человек.

Девятиэтажный дом в микрорайоне Строителей поселка Некрасовский готов на 65%. В настоящее время рабочие провели внутреннюю отделку и завершают работы по кровле. Уже установлены лифты.

Дом на Заречной улице в поселке Деденево практически готов. Также установлены детская и спортивная площадки, парковка с выделенными местами для инвалидов, вся территория находится под видеонаблюдением в рамках системы «Безопасный регион».

Напомним, что еще три дома для переселения жителей из аварийного жилья строятся в микрорайоне Левобережье Яхромы. Здесь уже сделаны все внутренние перегородки, ведутся работы по монтажу инженерных коммуникаций и утеплению зданий. Эти три дома планируется сдать в октябре этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Дмитров Аварийное жилье
20 июня 2024, 16:20
«Эдгар» повалил 200 деревьев в Подмосковье
РИА «Новости»
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Ураган «Эдгар» пронесся по Московской области, повалив около 200 деревьев. Есть данные об одном пострадавшем, сообщил представитель экстренных служб в комментарии РИА «Новости».

«При прохождении мощного циклона в 23 городских округах Подмосковья зарегистрировано падение 200 деревьев», - указал он.

Данные о пострадавшем поступили из Сергиева Посада, добавил собеседник агентства. По его информации, травмы получила женщина.

В 10 округах рухнувшие деревья повредили 26 автомобилей. А в шести начались проблемы с электричеством. Сейчас идут восстановительные работы, чтобы вернуть жителям свет.

В столице из-за урагана погиб пожилой мужчин. Его придавило деревом на Ивановской улице. Травмы получили еще несколько жителей, сообщал источник 360.ru. Точные данные о последствиях непогоды устанавливаются.

Ураган «Эдгар»

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