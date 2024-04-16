Прием жителей пройдет в Центре противодействия экстремизму в Воскресенске 19 апреля

Читайте нас в:

Прием граждан пройдет с 16:00 до 18:00 в управлении Министерства внутренних дел в Воскресенске на улице Советская, дом 3А. Для участия необходимо предварительно записаться по телефону: 8-496-44-2-47-64.

На приеме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».