28 июня 2024, 23:27

Прием жителей по вопросам содержания МКД провели в Подмосковье

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в приемной регионального правительства провели прием жителей. Встреча, на которой удалось обсудить множество важных вопросов, продлилась более пяти часов.

Жителей интересовало, как наладить эффективное взаимодействие с управляющими компании, кто отвечает за борьбу с грызунами в домах, куда обращаться для того, чтобы отремонтировали придомовые ограждения и другие насущные вопросы.

Все просьбы жителей передали в работу управляющим компаниям и инспекторам ведомства в городских округах. В течение месяца после приема заявители получат письменный ответ по результатам.

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Благоустройство Ремонтные работы
28 июня 2024, 23:10
Выездной прием администрации прошел в поселке Васькино под Чеховом
пресс-служба администрации г.о. Чехов
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В поселке Васькино состоялся прием жителей в рамках проекта «Выездная администрация», на который съехались жители не только из Васькино, но и соседних населенных пунктов, таких как Крюково, Мелихово и Новоселок. Встреча прошла в конструктивной и открытой атмосфере.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Большинство обращений граждан касались повседневных вопросов, таких как ремонт и расширение дорог, улучшение освещения, обустройство контейнерных площадок для мусора и содержание многоквартирных домов. Особое внимание уделили проблемам, связанным с большим количеством логистических предприятий в районе.

Например, дорога в Новоселках требует не только ремонта, но и расширения из-за увеличенного трафика грузового транспорта. Этот вопрос уже находится на рассмотрении в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

Также на встрече обсуждались проблемы энергоснабжения, автобусного сообщения, уборки территорий и борьбы с борщевиком. Было высказано предложение о передаче ряда объектов в муниципальную собственность для обеспечения их адекватного содержания и эксплуатации.

Отметим, что в ходе приема зарегистрировано около 130 обращений от более чем 90 жителей и подобные встречи планируется проводить регулярно для повышения качества жизни жителей региона.

Благоустройство ЖКХ Чехов
28 июня 2024, 22:57
Московские студенты пройдут производственную практику в онкодиспансере в Балашихе
Московский областной онкологический диспансер
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Студенты Государственного университета просвещения пройдут производственную практику в Московском областном онкологическом диспансере. Главная цель занятий — научить будущих медиков вести документацию, делать перевязки и проводить различные медицинские манипуляции.

«Учебная практика является стационарной, проводится в форме клинических практических занятий, включая выполнение временных разовых или постоянных заданий по поручению руководителя и специалистов отделения, к которым они прикреплены», - рассказала главная медицинская сестра Московского областного онкологического диспансера Наталья Яснюк.

Она добавила, что будущие специалисты с помощью занятий смогут закрепить свои теоретические знания на практике.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Вузы Студенты
28 июня 2024, 22:56
Глава Чехова Михаил Собакин посетил детский лагерь «Звездочка»
пресс-служба администрации г.о. Чехов
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин посетил детский оздоровительный лагерь «Звездочка», принадлежащий Московскому машиностроительному заводу «Вымпел». В настоящее время в лагере проживает более 400 детей в возрасте от шести до 17 лет.

Всего в «Звездочке» запланировано пять тематических смен, и каждую из них дети выбирают совместно с родителями. Участники смены размещены в просторных корпусах, где на каждые два-четыре человека приходится один номер. Питание в лагере организовано пять раз в день, что способствует полноценному и активному отдыху.

На недавней встрече с главой городского округа Чехов Михаилом Собакиным дети поделились своими впечатлениями от пребывания в лагере. Они активно участвуют в спортивных играх, мастер-классах и различных мероприятиях, включая популярный фестиваль красок холли.

Глава округа отметил, что в этом году более 450 детей из Чехова отдохнут по льготным путевкам. Недавно группа ребят отправилась в лагерь «Искраград», а скоро отправятся и дети участников спецоперации на третью смену в «Литвиново».

Также до 9 июля в 17 образовательных учреждениях Чехова будут функционировать лагеря дневного пребывания, где отдохнут более 800 детей, а профильные лагеря посетят около 200 юных участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов Детские лагеря
28 июня 2024, 22:43
Модернизацию тепловых объектов в Подольске завершат к зимнему сезону
Медиасток.рф
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Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов начал проверку качества и сроков выполнения работ по модернизации тепловых объектов. Первым объектом стала котельная на улице Ульяновых.

Специалисты уже демонтировали один из старых котлов, который пришел в негодность и подготовили основание для установки нового котла.

Заместитель руководителя по строительству ООО «РСПК» Александр Агеев сообщил, что большая часть оборудования уже заказана, и в настоящий момент идет согласование проектной документации. Работы выполняются согласно установленному плану.

Помимо этого, до начала отопительного сезона планируется замена газового хозяйства, окон и ремонт стен как внутри, так и снаружи котельной. Все эти меры позволят увеличить мощность котельной на 20 процентов и значительно повысить качество предоставляемых услуг. Также на объекте по адресу Победы, 4 идет полная реконструкция.

Отметим, что благодаря реконструкции увеличится подача тепла, так как раньше к котельной было подключено около 40 домов микрорайона Шепчинки, то осенью это число возрастет до 140.

Работы по модернизации теплосетей проходят строго по графику и на всех объектах соблюдаются установленные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Отопление Ремонтные работы

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