Прием заявок творческих коллективов на получение статусов народных и образцовых начался в Подмосковье

Как рассказали в министерстве культуры и туризма Подмосковья, количество документов для подачи заявки сократили с девяти до трех. Изменения также коснулись срока, на который присваивают звание – его продлили до пяти лет.

Стать кандидатом на присвоение званий «Народный» и «Образцовый» могут коллективы, которые работают не менее пяти лет, выигрывали на всероссийских и международных конкурсах, регулярно выступают и проводят творческие программы и популяризируют творчество профессиональных и самодеятельных авторов.

Звание «Народный» присваивают коллективам, участникам которых больше 18 лет. «Образцовы» - тем, где есть несовершеннолетние.

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На сегодняшний день звание «Народный» имеют 337 творческих коллективов, «Образцовыми» признали 291.

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