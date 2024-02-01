01 февраля 2024, 11:46

Прием заявок от учителей на выплату за съемное жилье начался в Подмосковье

Unsplash
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Мособлдума в январе приняла закон о выплатах на аренду жилья подмосковным учителям. Прием заявок от педагогов начался 1 февраля на региональном портале госуслуг.

Учителя смогут ежемесячно получать 20 тысяч рублей на аренду жилья. На это в 2024 году направят около двух миллиардов рублей.

«Наш регион развивается высокими темпами, строятся новые школы, ежегодно растет количество школьников. Поэтому нам важно расширять штат и привлекать педагогов. Эта новая выплата поможет привлечь к нам специалистов из других регионов», - подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Оформить выплату смогут учителя, которые работают не менее 27 часов в неделю, у которых нет собственного или служебного жилья. Мера поддержки распространяется на преподавателей математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии, химии и учителей начальных классов.

Заявку можно подать на региональном портале госуслуг.

Подмосковье продолжает прирастать новыми объектами образования. В 2024 году в регионе планируется построить свыше 70 школ и детских садов. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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Рубль Учителя Мособлдума Госуслуги
01 февраля 2024, 12:46
Традиционный фермерский фестиваль пройдет в Королеве
Пресс-служба Минсельхозпрода МО
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Традиционный «Королевский фермерский фестиваль» пройдет в Подмосковье со 2 по 4 февраля и с 9 по 11 февраля. Продукцию производителей Подмосковья и других регионов России представят на Октябрьской улице в Королеве.

«В рамках фестиваля жители и гости Королева смогут приобрести и продегустировать натуральную фермерскую продукцию, авторские изделия мастеров региона и попробовать блюда из русской печи», - сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

Производители представят широкую линейку продукции: сыры, мед, мясо, рыбу и многое другое. На фестивале будет работать десять торговых домиков.

Для детей и взрослых организуют мастер-классы по изготовлению пряников и деревянных игрушек. Фестиваль будет ждать гостей с 10:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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Туризм
01 февраля 2024, 12:44
Более 100 тысяч человек посетили бесплатные спектакли фигуристов на льду в Подмосковье
Министерство культуры и туризма Московской области
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Более 100 тысяч человек посетили бесплатные ледовые спектакли в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Известные фигуристы Татьяна Навка и Илья Авербух представили 37 шоу в декабре и январе.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, зрители 29 городских округов увидели спектакли на льду «Чемпионы» от Ильи Авербуха и «Байки русской балалайки» в постановке Татьяны Навки.

«Несмотря на морозную погоду, артистов везде ждал теплый прием. Мы продолжим расширять географию показов представлений на льду и будем стараться охватить все больше округов нашего региона, в том числе и самых отдаленных, в будущем году», - отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В ледовом спектакле «Чемпионы» зрители смогли увидеть титулованных звезд фигурного катания - Алексея Ягудина, Евгению Медведеву, Татьяну Тотьмянину, Максима Маринина и других.

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и серебряный призер чемпионата Европы и командного чемпионата мира Максим Ковтун показали яркие и зажигательные народные танцы в спектакле Татьяны Навки «Байки русской балалайки».

Представления, которые запомнятся зрителям надолго, удалось организовать при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее мы сообщали, что уникальное ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Пушкино вызвало настоящий восторг зрителей.

Фигурное катание Спектакль Илья Авербух
01 февраля 2024, 12:41
Мингосуправления Подмосковья рассказало о возможности бесплатно отправить открытку с выставки «Вселенная BRICS»
Unsplash
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Ограниченный тираж открыток с видами из космоса подготовили для посетителей на выставке «Вселенная BRICS» в Москве. 1 февраля каждый желающий сможет бесплатно отправить такой сувенир по почте.

На открытках - уникальные снимки с Международной космической станции и наземные фото объектов ЮНЕСКО из городов БРИКС. Авторы фото - российские космонавты и фотографы, а также их коллеги из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. «Почта России» доставит сувениры адресатам.

Выставка открылась в Музее космонавтики в Москве. Она демонстрирует красоту Земли с разных ракурсов. Во время экспедиций на МКС космонавты Роскосмоса сняли объекты культурного наследия ЮНЕСКО с высоты 400 километров. Проект объединил космос и фотоискусство.

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Выставки Роскосмос Космос БРИКС
01 февраля 2024, 12:25
Ветерану Василию Рыбакову из Солнечногорска исполнилось 100 лет
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Почетный житель городского округа Солнечногорск и рабочего поселка Андреевка, участник Великой Отечественной войны, потомственный казак Василий Рыбаков отпраздновал юбилей. Ему исполнилось 100 лет.

Юбиляра поздравил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин, а также казаки, сотрудники учреждения культуры «Андреевка», педагоги и ученики Андреевской школы.

Василий Николаевич отправился на фронт в 1943 году. Он воевал в составе 62-й армии генерала Чуйкова, участвовал в боях на Курской дуге и освобождении Харькова. Получил пять ранений, в том числе тяжелое осколочное. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», имеет награды за вклад в дело освоения целинных земель в Казахстане и еще более 15 юбилейных медалей.

Много лет Василий Рыбаков возглавлял совет старейшин Центрального казачьего войска. Он также основал Хуторское казачье общество в поселке Андреевка и вел работу по патриотическому воспитанию молодежи.

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Солнечногорск Ветераны

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