Прием заявок на зачисление в спортивную школу Наро-Фоминска стартовал 1 апреля

Как рассказали в администрации округа, учеба в центральной спортивной школе №1 организована по графику «Школа полного дня», где обучение и тренировки разделены на три блока: утренние, дневные и вечерние.

Все желающие могут подать заявление на участие в конкурсном отборе на обучение в школе, прием которых стартовал 1 апреля.

Для участия в конкурсе необходимо пройти два этапа: с 1 апреля по 25 мая в учебное учреждение подать заявление и портфолио, грамоты, дипломы, сертификаты, а также рекомендации тренера, а во втором, при получении рекомендации к зачислению, оформить заявку на госуслугах 10 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».