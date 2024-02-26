Прием заявок на всероссийский конкурс медиков начался в Подмосковье

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«Подмосковье традиционно принимает участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства для медицинских специалистов. Наши медработники регулярно занимают призовые места. Сейчас начался прием заявок на уровне медицинских организаций. Желающим проявить себя необходимо обратиться в кадровую службу своей больницы и подать заявку», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Отбор претендентов выполнит экспертная комиссия Минздрава Московской области.

На прошлогоднем конкурсе четверо врачей из Подмосковья стали победителями и призерами. Лучшим анестезиологом-реаниматологом стал Александр Пикалев из Можайской больницы. Лучшим кардиологом - Татьяна Вялова из Клинской больницы.

Второе место в номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)» занял специалист Талдомской больницы Антон Панов. Третье место в номинации «Лучший неонатолог» занял Денис Аксенов из Балашихинского родильного дома.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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