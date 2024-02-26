26 февраля 2024, 16:04

Прием заявок на всероссийский конкурс медиков начался в Подмосковье

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Первый этап профессионального конкурса для медицинских работников стартовал в Подмосковье. Участвовать смогут врачи и специалисты со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

«Подмосковье традиционно принимает участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства для медицинских специалистов. Наши медработники регулярно занимают призовые места. Сейчас начался прием заявок на уровне медицинских организаций. Желающим проявить себя необходимо обратиться в кадровую службу своей больницы и подать заявку», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Отбор претендентов выполнит экспертная комиссия Минздрава Московской области.

На прошлогоднем конкурсе четверо врачей из Подмосковья стали победителями и призерами. Лучшим анестезиологом-реаниматологом стал Александр Пикалев из Можайской больницы. Лучшим кардиологом - Татьяна Вялова из Клинской больницы.

Второе место в номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)» занял специалист Талдомской больницы Антон Панов. Третье место в номинации «Лучший неонатолог» занял Денис Аксенов из Балашихинского родильного дома.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи конкурсы
26 февраля 2024, 16:38
Подмосковье выиграло пять медалей на чемпионате России по легкой атлетике
Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковные легкоатлеты завоевали пять наград на чемпионате России по легкой атлетике. В копилке Московской области одно золото, два серебра и две бронзы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Чемпион России Динила Чечел оказался лучшим в прыжках в длину. Николай Вербицкий занял второе место в беге на 800 метров, а Мария Ласицкене взяла серебро в прыжках в высоту среди женщин.

Помимо этого, подмосковные спортсменки заняли третье место в женской эстафете 4 по 400 метров. В старте приняли участие: Полина Хомякова, Ксения Коротченко, Екатерина Федяеваи Вероника Архипова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
26 февраля 2024, 16:37
Подмосковный гостехнадзор выявил еще 2 фальшивых удостоверения у трактористов
Фото Минэкологии
Читайте нас в: Google Новости
Инспекторы подмосковного гостехнадзора проверили документы в трактористов в Раменском и Подольске. Несколько удостоверений оказались поддельными.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, поддельными оказались документы двух трактористов.

«Материалы в отношении обоих псевдотрактористов были переданы в городские отделения полиции для проведения дальнейшей проверки и принятия соответствующих решений», - сказал министр.

В ведомстве напомнили, что недавно в Люберцах специалисты также выявили поддельное удостоверение.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Минэкологии Подмосковья
26 февраля 2024, 16:28
Более 350 спортсменов выступили на областном первенстве по самбо в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Областное первенство по самбо прошло в центре единоборств в Мытищах. Участие в соревнованиях приняли свыше 350 спортсменов из 47 городов Подмосковья.

Соревновались юноши и девушки в возрасте до 16 лет. Лучшие из них по результатам состязаний попали в состав подмосковной сборной и прошли отбор на Спартакиаду учащихся России и первенство Центрального федерального округа.

Воспитанники спортивной школы «ЦДЮС» в Мытищах собрали полный комплект медалей. Среди девушек победительницей стала Акниет Ташибекова, а серебряную медаль завоевала Анна Степанова. Курбан Гамидов стал третьим среди юношей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи
26 февраля 2024, 16:21
Волонтеры проинформировали о президентских выборах более 60% домовладений в Солнечногорске
Читайте нас в: Google Новости
Адресное информирование граждан о выборах президента продолжается в городском округе Солнечногорск. Члены избирательных комиссий проводят подомовые обходы. В настоящее время они обошли уже более 60% домовладений муниципалитета.

Волонтеры рассказывают жителям о предстоящих выборах президента России: сроках проведения и формах голосования, зарегистрированных кандидатах и адресах избирательных участков. Акция «ИнформУИК» по информированию избирателей продлится до 7 марта.

«Информаторы в городском округе Солнечногорск работают плодотворно. К настоящему времени они обошли уже более 60% домовладений. Посещать жителей они стараются в удобное время: в будни это вечерние часы, а в выходные с утра до вечера. В основном мы видим понимание и заинтересованность предстоящими выборами у жителей. Если у людей есть какие-то вопросы, члены избиркома обязательно расскажут и помогут», - отметил председатель территориальной избирательной комиссии городского округа Солнечногорск Сергей Митряшин.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Проголосовать можно очно на избирательных участках и удаленно через портал госуслуг.

В случае возникновения вопросов жители могут обратиться в избирательную комиссию Московской области по телефону горячей линии: 8 (800) 550-97-44. Также в будни с 9:00 до 20:00 с перерывом с 13:00 до 14:00 и в выходные с 10:00 до 14:00 работает телефон территориальной избирательной комиссии Солнечногорска: 8 (495) 994-00-75.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Выборы президента РФ

Новости по теме