Прием заявок на участие в рейтинге «Индекс дела» продлили в Подмосковье

Читайте нас в:

В единой рейтинг-системе «Индекс дела» зарегистрировались больше тысячи предпринимателей из 78 регионов России. Национальное агентство «Мой бизнес - мои возможности» объявило о продлении приема заявок до 31 марта.

Масштабный проект реализуется при поддержке Минэкономразвития России. «Индекс дела» - первая в стране единая рейтинговая система для малого и среднего бизнеса, которая опирается на ключевые экономические маркеры роста.

Принять участие во всероссийском рейтинге могут малые и средние компании разных сфер деятельности, включая франчайзинг.

Эксперты оценят индексы роста, узнаваемости, будущего, продаж и корпоративной социальной ответственности. В методику анализа включено более 100 экономических показателей.

По итогам оценки сформируют топ-30 региональных компаний, топ-1000 и топ-100 российских малых и средних предприятий. Финалисты получат специальные отметки, которые помогут повысить доверие клиентов.

Подать заявку на участие в рейтинге «Индекс дела» можно на сайте индексдела.рф.