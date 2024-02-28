Прием заявок на участие в региональном этапе конкурса «Семья года» начался в Подмосковье
Жителей Подмосковья приглашают на региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». Подать заявку на участие в конкурсе можно с 4 марта по 14 апреля. Конкурс направлен на повышение престижа семейных ценностей, ответственного родительства и традиций воспитания детей.
«Всероссийский конкурс „Семья года“ уже стал доброй традицией. Ежегодно активное участие в конкурсе принимают порядка 100 наших семей, занимая призовые места», - прокомментировала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
В этом году поучаствовать можно в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья - хранитель традиций». Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте.
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