Прием заявок на участие в премии «Экология — дело каждого» продлили до 1 мая
Прием заявок на участие в Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» продлили до 1 мая 2024 года. Такое решение конкурсная комиссия приняла после многочисленных просьб выпускников школ.
По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, молодые жители Подмосковья - одни из самых активных участников премии.
«В минувшем сезоне наш регион оказался в ТОП-10 по числу участников, а Андрей Филимонов из Одинцова завоевал Гран-при. Год от года количество подмосковных участников растет, и продление приема заявок, безусловно, еще больше расширит наше представительство в премии», - рассказал Фирсов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
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