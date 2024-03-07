Прием заявок на участие в образовательном проекте «Школа фермера» продлится в Подмосковье до 8 апреля

Заселение пяти домов завершается в жилом комплексе «Большое Путилково» от группы «Самолет». Ключи от своих квартир получили уже 96% собственников.

В жилом комплексе уже построены и работают три детских сада и первая в России умна» школа, рассчитанная на 1250 учеников. В ЖК строится многоуровневый паркинг, а скоро откроется современный коворкинг с террасой.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что все квартиры новоселы получили с готовой отделкой и сантехникой.

Первые этажи новых корпусов заняли помещения кафе, магазины, аптеки и другие коммерческие помещения. В тихих и закрытых для проезда дворах оборудовали места для отдыха, игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. С помощью сервиса можно подобрать развлечения на любой вкус и составить маршрут выходного дня.

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