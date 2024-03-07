07 марта 2024, 12:51

Прием заявок на участие в образовательном проекте «Школа фермера» продлится в Подмосковье до 8 апреля

Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Девятая волна образовательного проекта «Школа фермера» стартует в Подмосковье. Подать заявки на участие можно до 8 апреля.

Бесплатное обучение длительностью 250 часов пройдет на базе ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени Тимирязева. По окончании слушатели получат диплом гособразца. Проект реализуют с 2020 года.

«За этот период выпускниками стали более 500 слушателей из Подмосковья, которые впоследствии вступили в ряды фермеров», - подчеркнул заместитель Председателя Правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Заявки на участие в конкурсе по отбору слушателей принимаются онлайн на портале «Свое фермерство».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
07 марта 2024, 13:48
Более 95% дольщиков ЖК «Большое Путилково» получили ключи от квартир
ГК Самолет
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Заселение пяти домов завершается в жилом комплексе «Большое Путилково» от группы «Самолет». Ключи от своих квартир получили уже 96% собственников.

В жилом комплексе уже построены и работают три детских сада и первая в России умна» школа, рассчитанная на 1250 учеников. В ЖК строится многоуровневый паркинг, а скоро откроется современный коворкинг с террасой.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что все квартиры новоселы получили с готовой отделкой и сантехникой.

Первые этажи новых корпусов заняли помещения кафе, магазины, аптеки и другие коммерческие помещения. В тихих и закрытых для проезда дворах оборудовали места для отдыха, игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. С помощью сервиса можно подобрать развлечения на любой вкус и составить маршрут выходного дня.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость
07 марта 2024, 13:42
Сотрудницы областного онкодиспансера посетили ледовое шоу Ильи Авербуха в Балашихе
Московский областной онкологический диспансер
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Ледовой шоу Ильи Авербуха посетили 20 сотрудниц подмосковного онкологического диспансера. Оно прошло в Ледовом дворце имени Ляпкина в Балашихе.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, программу предстаивли фигуристы мирового уровня, а также олимпийские чемпионы. Всего в мероприятии участвовали шесть тысяч человек.

«В этот день мы испытали массу положительных эмоций, ведь фигуристы такого масштаба показывают невероятные профессиональные навыки. Получилось очень трогательное шоу», - рассказала начальник отдела по организации оказания платной медицинской помощи Оксана Зотова.

В шоу принимали участие профессиональные фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова другие. На лед также вышел олимпийский чемпион Роман Костомаров.

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Балашиха
07 марта 2024, 13:33
Проектировщиков Подмосковья пригласили на архитектурный конкурс
Unsplash
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Союз архитекторов России и администрация Вологды проведут конкурс «Дерево в архитектуре 2024». Мероприятие пройдет с 18 по 20 июля.

В этом году темой форума объявили «Взгляд в Завтра». Она направлена на выявление новых тенденций применения дерева в архитектурно-строительной практике.

На форуме также состоится V Российский смотр-конкурс с международным участием. Регистрация на участие продлится до 13 мая, а срок подачи работ - до 3 июня.

Итоги конкурса подведут 20 июля. Ознакомиться с условиями участия и зарегистрироваться можно на официальном сайте.

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Строительство конкурсы Архитектура
07 марта 2024, 13:31
Председатель Мособлдумы и глава Реутова поздравили жительниц в преддверии 8 Марта
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Жительниц Реутова наградили грамотами и благодарственными письмами в преддверии праздника 8 Марта. Поздравить горожанок приехал Сергей Трофимов, который выступил перед дамами в деловом комплексе «Мир».

Первые лица города и известные артисты дарили женщинам цветы и говорили о заслугах каждой из горожанок.

Так, Мария Плюснина, волонтер Центра работы с семьями мобилизованных, получила грамоту и благодарность за свою работу. Она занимается благотворительностью, помогая собирать посылки в зону проведения СВО.

«Огромная благодарность за оценку моего труда и моей работы. Всем женщинам - прекрасным, творческим, креативным, замечательным, добрым, сердечным, всегда готовым прийти на помощь - я желаю никогда не оставаться в стороне. Всегда поддерживать, помогать, протягивать руку помощи. Желаю красоты, мира, добра, весеннего настроения», - поздравила всех с праздником Плюснина.

В зале Делового комплекса «Мир» собрались более 500 женщин. Это врачи, учителя, социальные работники и волонтеры.

Прекрасный дам поздравил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

«Хочется поздравить всех присутствующих в вашем лице - всех женщин нашего города, нашего региона, нашей страны - с этим замечательным праздником. Пожелать вам любви, здоровья, благополучия семейного и реализации всех ваших желаний и планов», - сказал Брынцалов.

Все гостьи праздника получили награды за активную жизненную позицию, щедрость души, преданность и самопожертвование.

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Реутов 8 Марта

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