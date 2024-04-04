04 апреля 2024, 23:49

Прием заявок на участие в конкурсе СМИ «Слово в защиту» стартовал в Подмосковье

Пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области
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Прием заявок на участие в конкурсе СМИ на лучшее освещение правозащитной деятельности стартовал в Московской области. Творческие состязания пройдут по инициативе подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской.

По ее словам, журналисты не только поднимают важные темы, но и тем самым помогают решать многие проблемы.

«В частности, благодаря работе СМИ мы узнаем о людях, которым необходима наша помощь», - сказала Фаевская.

Конкурс включает в себя три номинации: «Правовое просвещение» - материалы о правозащитной деятельности, «Профессия - правозащитник» - журналистские расследования, посвященные нарушению прав и свобод граждан, и «Лучший правовой блог» - материалы об актуальных изменениях законодательства и о мерах государственной поддержки.

К творческому соревнованию допускаются работы, опубликованные либо вышедшие в эфир с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Материалы принимаются не позднее 1 ноября 2024 года Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа конкурсы
04 апреля 2024, 23:42
Подмосковные росгвардейцы задержали магазинного грабителя в Щелкове
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Росгвардии задержали жителя столицы по подозрению в краже алкоголя и сигарет из магазина в Щелкове. Правоохранители получили сообщение, что из торговой точки доносятся звуки бьющегося стекла.

Как рассказали в ведомстве, прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили 18-летнего москвича, который не сумел внятно объяснить, зачем он разбил окна в магазине. При себе у задержанного оказались 70 упаковок сигарет и три бутылки с алкогольными напитками.

По факту произошедшего проводится проверка.

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Росгвардия Магазины Кражи Полиция
04 апреля 2024, 23:05
Пианист из Китая выступил перед зрителями Пушкино на вечере фортепианной музыки
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Вечер фортепианной музыки «Китай — Россия» прошел в доме культуры «Пушкино». Пианист Лянчунь Ма исполнил произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Ференца Листа и Франца Шуберта.

Доцент Московской государственной консерватории имени Чайковского, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Денис Чефанов рассказал о своем талантливом студенте. «Он родом из города Куньмин на Юго-западе Китая. Лянчунь Ма, как истинный китаец, очень сдержан, но уже сейчас относится не к числу обычных студентов, а к сложившимся музыкантам. Он - лауреат ряда международных конкурсов, приехал в Россию давно, учился в Центральной музыкальной школе при консерватории, поэтому хорошо говорит по-русски», - пояснил Чефанов.

В репертуаре Лянчунь Ма много выдающихся произведений Рахманинова, Шопена, Скрябина и других композиторов.

«Очень большое впечатление на меня произвели слушатели в Пушкино, перед которыми я вступил со сложной, яркой и эмоциональной программой. Эти жаркие аплодисменты были прекрасны!» - поблагодарил зрителей Лянчунь Ма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Концерты Музыка Китай Пушкино
04 апреля 2024, 22:40
Фестиваль «Театральная планета» стартовал в Шатуре
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Фестиваль «Театральная планета» стартовал в Рошале в городском округе Шатура. Творческие коллективы из Подмосковья и Саратовской области на сцене ДК имени Косякова покажут более десяти постановок.

Как рассказали в администрации городского округа, зрители увидят «Грозу» и «Снегурочку» Александра Островского, а также спектакли по мотивам сказок Александра Пушкина.

Открыли фестиваль артисты театральной студии «Фантазия» из города Рошаль. В спектакле «Алые паруса» по мотивам одноименной повести Александра Грина сыграли две юные актрисы Арина Кондрашова и София Мухина.

Продлится театральный фестиваль четыре дня, до 7 апреля, а лучшие творческие коллективы получат призы и дипломы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Спектакль Фестивали Город Рошаль Шатура
04 апреля 2024, 21:41
Вакцина против вируса папилломы человека появилась в Солнечногорской поликлинике
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Квадривалентная вакцина против вируса папилломы человека появилась в детской поликлинике Солнечногорска. Она также применяется для профилактики предраковых заболеваний репродуктивных органов у девочек от 12 до 17 лет.

По словам заведующей детской поликлиникой Светланы Кокорины, направление на вакцинацию можно получить у педиатра.

«Девочкам с 15 лет я рекомендую сначала посетить гинеколога. Никаких противопоказаний к этой прививке нет, только острые хронические заболевания», - рассказала Кокорина.

Она добавила, что график вакцинации включает в себя три этапа: первая доза - в назначенный день, вторая - через два месяца после первой, третья - через шесть месяцев после первой.

В Солнечногорске уже сделали прививки 50 человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Солнечногорск Поликлиники Вакцинация

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