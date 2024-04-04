Прием заявок на участие в конкурсе СМИ «Слово в защиту» стартовал в Подмосковье

По ее словам, журналисты не только поднимают важные темы, но и тем самым помогают решать многие проблемы.

«В частности, благодаря работе СМИ мы узнаем о людях, которым необходима наша помощь», - сказала Фаевская.

Конкурс включает в себя три номинации: «Правовое просвещение» - материалы о правозащитной деятельности, «Профессия - правозащитник» - журналистские расследования, посвященные нарушению прав и свобод граждан, и «Лучший правовой блог» - материалы об актуальных изменениях законодательства и о мерах государственной поддержки.

К творческому соревнованию допускаются работы, опубликованные либо вышедшие в эфир с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Материалы принимаются не позднее 1 ноября 2024 года Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».