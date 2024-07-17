Прием заявок на участие в конкурсе молодежных проектов стартовал в Мытищах

Это ежегодный конкурс главы городского округа Мытищи. Он направлен на выявление и поддержку молодежи, воплощающей в жизнь социально значимые проекты. Поучаствовать могут жители округа от 16 до 35 лет.

Заявиться можно в четырех номинациях: «Волонтерство и благотворительность», «Патриотическое и духовно-нравственное восприятие», «Творчество и духовное наследие», «Прорыв года». До 1 августа заявки будут ждать на электронную почту uprav.mp@mail.ru с пометкой «Конкурс Мы Мытищи».

Впервые конкурс прошел в 2023 году. Молодежь представила 40 проектов. Авторы восьми из них стали победителями и получили денежные сертификаты на развитие идей. Итоги подвели на большом празднике с развлекательной программой и дискотекой.

Положение о конкурсе есть в телеграм-канале управления культуры, молодежной политики и туризма администрации городского округа.

Новости Подмосковья можно обсудить в « Суперчате 360 ».