Прием заявок на участие в конкурсе цифрового спорта стартовал в Подмосковье

Конкурс пройдет в шесть этапов. Подать заявки на участие можно до 30 сентября, с 1 по 27 октября эксперты выберут номинантов на победу, с 17 по 19 октября состоится награждение победителей и призеров конкурса в номинации «Лучший региональный орган управления физической культурой и спортом», с 27 октября по 10 ноября номинанты будут готовиться к защите своих проектов, с 11 по 30 ноября пройдут финальные туры для номинантов в формате разбора кейсов, дебатов и общения с экспертами, а в декабре победителей наградят в онлайн-формате.

В ведомстве отметили, что конкурс проводится ежегодно компанией по разработке программного обеспечения «Мой спорт».

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